شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 4 مكسرات لمكافحة آثار الشيخوخة على جسمك وبشرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المكسرات غنية جدًا بمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف وتحتوي على دهون وبروتينات صحية، يمكن تضمينها في نظامك الغذائي خاصة مع تقدم العمر، حيث أنها وجبة خفيفة يمكنك تناولها بين الوجبات وتساعد في تقليل تأثير الشيخوخة على جلدك وجسمك.

في هذا التقرير نتعرف على أفضل 5 مكسرات لمكافحة آثار الشيخوخة على جسمك وبشرتك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أفضل 4 مكسرات يمكن أن تعمل ضد آثار الشيخوخة اللوز اللوز مصدر ممتاز لفيتامين E ، والذي يمكن أن يساعد في حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية، والاحتفاظ بالرطوبة، وإصلاح أنسجة الجلد. تلعب البشرة الصحية دورًا كبيرًا في الظهور بمظهر الشباب. فحصت دراسة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا آثار المكسرات على صحة الجلد ووجدت أن الاستهلاك اليومي للوز قد يساعد في تقليل شدة تجاعيد الوجه لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

الجوزيحتوي الجوز على أحماض أوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهابات والتي تعمل أيضًا على تقوية غشاء الجلد كما أنها مصدر كبير للبوليفينول، الذي يحتوي على نشاط حيوي عالي مضادات الأكسدة ومضاد للالتهابات هذا له تأثير إيجابي ضد بدء المرض وتطوره، والذي يشمل الحالات الخطيرة مثل السرطان وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية التنكسية، لذا تناول حفنة من الجوز كل يوم.

الفستق

الفستق غني بالبوليفينول والفلافونويدات، وهي من العوامل المساهمة في التأثيرات المضادة للأكسدة والالتهابات.

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفستق في الحد من حب الشباب وحماية بشرتك من التلف الخلوي. الكاجو تمتلك حبات الكاجو الخام مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية والفيتوستيرول والألياف. ترتبط العناصر الغذائية الموجودة في الكاجو بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات ومتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري.

وأظهرت بعض الدراسات العلمية أيضًا أن هذه المكسرات قد تحسن الصحة العقلية وكثافة المعادن في العظام.