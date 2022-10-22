شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح طبيعية تساعدك فى علاج العطس أبرزها تناول فيتامين سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العطس يعد من الأعراض المزعجة التي يصاب بها البعض عند تعرضهم للإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا، وتعد مزعجة ومتعبة بشدة، ولذا خلال هذا التقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE" سنتعرف علي أفضل الطرق لطبيعية التي تساهم بشكل كبير في علاج العطس، وذلك يتم عن طريق التالي:

- الابتعاد عن المحفزات التي تعمل علي تهيج الجيوب الأنفية، كدخان السجائر، والأتربة، والمبيدات الحشرية، والروائح، فهذه الأشياء تتسبب في زيادة أعراض العطس.

-عند شعورك بالعطس عليك تناول فيتامين سي أي الأغذية الغنية به، كالبرتقال والليمون والجوافة، أو الحصول علي المكملات الغذائية التي تحتوي علي فيتامين سي، فهي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، وتحمي الجسم من الإصابة بالفيروسات، وأيضا تقلل حدة الشعور والإصابة بنزلات البرد، وتحد من العطس.

- استنشاق البخار يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في علاج نزلات البرد، وتعمل علي تنظيف الجيوب الأنفية، وتطهرها وتحسن عملية التنفس، كما أنها لها دور كبير في التخلص من الشعور بالعطس.

- عدم الإفراط في تناول الطعام تعد من أهم الحيل التي تساهم بشكل كبير في الحد من اعرا ض العطس، لأنه ثبت أن الإفراط في الطعام يزيد من حدة العطس.

كما حث التقرير، علي ضرورة تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة لأنها لها دور كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة والتعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بالعطس، والإكثار من تناول السوائل الساخنة.