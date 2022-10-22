شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: منتجات فرد الشعر تزيد خطر الإصابة بسرطان الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجراها المعهد الوطني الأمريكي لعلوم الصحة البيئية، عن أن مستحضرات فرد الشعر قد تكون مسئولة عن زيادة خطر الإصابة بسرطانات الرحم في السنوات الأخيرة، بحسب ما نشر موقع "science alert".

وتابع الباحثون في المعهد الوطني الأمريكي لعلوم الصحة البيئية(NIEHS) حوالى 33947 امرأة، لما يقرب من 11 عامًا، خلال هذا الوقت، تم تحديد 378 حالة إصابة بسرطان الرحم.



ووجد الباحثون أن أولئك الذين استخدموا منتجًا كيميائيًا لفرد الشعر أكثر من أربع مرات في 12 شهرًا قبل المسح كانوا أكثر عرضة بنسبة 155 % للإصابة لاحقًا بسرطان الرحم، مقارنة بأولئك الذين لم يستخدموا كريمات فرد الشعر مطلقًا.



أولئك الذين لم يستخدموا منتجات فرد الشعر مطلقًا لديهم فرصة 1.64 % للإصابة بسرطان الرحم بحلول عيد ميلادهم السبعين.



يزحف هذا الرقم بنسبة تصل إلى 4.05 % بين أولئك الذين كثيرًا ما يقومون بفرد شعرهم كيميائيًا - وهو خطر لا يزال ضئيلًا، ولكنه أعلى بشكل ملحوظ.



وفي الوقت نفسه، لم تكن صبغات الشعر مرتبطة بسرطان الرحم.



وقال الباحثون: "هذه النتائج هي أول دليل وبائي على الارتباط بين استخدام منتجات تقويم الشعر وسرطان الرحم".

النتائج المقلقة هي الأحدث من سلسلة دراسات حديثة حول المواد الكيميائية المستخدمة على نطاق واسع والتي تعطل نظام الغدد الصماء المواد الكيميائية في أجسامنا والتي تربط الهرمونات بأعضائها المستهدفة.



تم ربط الهرمونات الزائدة مثل الإستروجين والبروجسترون بسرطان الرحم في الماضي، ويمكن للعديد من منتجات الشعر أن تحاكي هذه الهرمونات الطبيعية وترتبط بمستقبلاتها.



في عام 2018 ، وجد الباحثون المواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء في 18 منتجًا من منتجات الشعر التي تم اختبارها.



والأكثر من ذلك، أن 84 % من المواد الكيميائية المحددة لم تكن مدرجة في ملصقات المنتجات ، و11 منتجًا تحتوي على مواد كيميائية محظورة بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي لمستحضرات التجميل.



في عام 2019، وجدت دراسة ممولة من قبل المعاهد الوطنية للصحة أن صبغة الشعر الدائمة والمواد الكيميائية للفرد مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الثدي ، خاصة بين النساء السود اللواتي تميل إلى تلقي هذه العلاجات في كثير من الأحيان.



في عام 2021، وجدت دراسة متابعة أن صبغة الشعر الدائمة والمواد الكيميائية المملوءة بالفرد مرتبطة أيضًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان المبيض.

الآن، يمكن إضافة سرطان الرحم إلى القائمة أيضًا.



لا يزال الباحثون في المعاهد الوطنية للصحة يكتشفون أي مواد كيميائية محددة في منتجات الشعر يمكن أن تفسر الآثار المسببة للسرطان المرتبطة بها، لكن البارابين والفثالات والفورمالديهايد هم بعض المشتبه بهم الرئيسيين.



تمتص فروة الرأس أيضًا بسهولة المواد الكيميائية التي قد لا تمر عبر مناطق الجلد السميكة، أو تلك التي تحتوي على عدد أقل من بصيلات الشعر ، مثل راحة اليد أو البطن.



يمكن أن يؤدي الكي المسطح أو تجفيف الشعر أيضًا إلى تحلل المواد الكيميائية على الشعر حراريًا ، مما يؤدي إلى آثار أكثر خطورة.