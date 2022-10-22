شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الإصابة بكورونا تجعل أعضاء جسمك تتقدم فى العمر 3 لـ 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة عن أن الإصابة بفيروس كورونا تجعل أعضاء جسمك تتقدم في العمر 3 لـ 4 سنوات، حيث تؤدي عدوى كورونا إلى تغيير جذري في أعضاء الجسم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وقال الدكتور زياد العلي، مدير مركز علم الأوبئة السريري في جامعة واشنطن: "عدوى كورونا الفيروسية تسرع عملية الشيخوخة لدى الناس".



وأجرى الدكتور زياد العلى العديد من الدراسات حول تأثير ما بعد كورونا ، حيث قام بتحليل البيانات من ملايين الأشخاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة.



تُظهر الدراسات التي أجريت على نتائج الإصابة بفيروس كورونا الطويل الأمد على الكلى والدماغ والقلب، أن العديد من الأعضاء البشرية تتقدم في العمر بشكل أسرع بعد الإصابة بفيروس كورونا.من هو الأكثر عرضة للخطر؟لاحظ الباحثون أن غالبية الأشخاص الذين يعانون من تسارع شيخوخة الأعضاء تم نقلهم إلى المستشفى أثناء الإصابة بعدوى كورونا، ومع ذلك، وجدوا أيضًا أن بعض الأشخاص الذين يعانون من أعراض كورونا الخفيفة كانوا أيضًا في خطر.



بشكل عام، لاحظ الباحثون أن متلازمة ما بعد كورونا تبدو أكثر شيوعًا لدى البالغين منها لدى الأطفال والمراهقين.

ما مدى سرعة شيخوخة أعضائنا؟قال الدكتور العلي "ما يقرب من ثلاث إلى أربع سنوات في فترة واحدة فقط"، وأضاف: "ما رأيناه هو أن الناس يفقدون حوالي ثلاثة إلى أربعة% من وظائف الكلى في العام الذي يلي تلك العدوى" أعراض متلازمة ما بعد كورونا

يمكن أن يؤدي كورونا إلى مجموعة واسعة من الأعراض طويلة المدى حتى بعد انتهاء العدوى الأولية وتشمل هذه:

-إعياء

-حُمى

- صعوبة في التنفس

-سعال

- صعوبة التفكير أو التركيز

-صداع الرأس

-مشاكل النوم

- دوار عند الوقوف

- فقدان حاسة الشم أو الذوق

- الاكتئاب أو القلق

- آلام المفاصل أو العضلات

-ألم صدر

-سرعة ضربات القلب أو الخفقان

-إسهال

- آلام في المعدة

-جلطات الدم

- طفح جلدي

- تغيرات في الدورة الشهرية