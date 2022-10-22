شكرا لقرائتكم خبر عن تناول بذور قرع العسل .. يقوى المناعة ويقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقد سمعت عن تناول بذور عباد الشمس وبذور الشيا وأنواع أخرى مختلفة، ولكن قد يكون الوقت قد حان لإضافة بذور قرع العسل إلى قائمتك إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، أكدوا أخصائيو التغذية أن إضافتها إلى نظامك الغذائي سيجعلك تحصد العديد من الفوائد الصحية المدهشة، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

جهاز مناعة معززتحتوي بذور قرع العسل على الزنك ، وهو عنصر غذائي يدعم صحة المناعة، وتناولها باستمرار قد يساعدك على تناول ما يكفي من هذا المعدن الأساسي ودعم صحتك المناعية.

الغازات

بذور قرع العسل غنية بالألياف التي يمكن أن تكون شيئًا جيدًا ، ولكن ممارسة التحكم في الحصص أمر مهم، إذا كنت تستهلك الكثير منها في وقت واحد ، قد تؤدي إلى الغازات وعدم الراحة في المعدة .

يمكنك النوم جيدًابذور قرع العسل مصدر طبيعي للتربتوفان وهو حمض أميني يدعم النوم، لذلك ، تناولها في المساء ، مما قد يساعد الناس على الحصول على قسط من الراحة.

قد تستهلك الكثير من السعرات الحراريةعلى الرغم من أن بذور قرع العسل غنية بفيتامين E والدهون غير المشبعة، إلا أن الكثير منها يمكن أن يؤدي إلى تعبئة الكثير من السعرات الحرارية في نظامك الغذائي اليومي.

في المتوسط ، ربع كوب من البذور المجففة حوالي 180 سعرة حرارية، إذا كنت ستضاعف حجم الحصة ، فستضاعف السعرات الحرارية، مما يجعلك تحصل بسهولة على أكثر من 300 سعرة حرارية على وجبة خفيفة واحدة.

تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثديتحتوي بذور قرع العسل على قشور - بوليفينول قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي ،

في دراسة رصدية نُشرت في مجلة التغذية والسرطان ، تم اكتشاف أن تناول بذور اليقطين كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء بعد سن اليأس، اقترحت دراسة أخرى نشرت في نفس المجلة أن قشور الطعام قد تلعب أيضًا دورًا مهمًا في علاج هذا السرطان.

الحصول على الكثير من العناصر الغذائية

تحتوي بذور قرع العسل على معادن مهمة مثل الحديد والكالسيوم، وفقًا لمايو كلينيك ، فإن المدخول اليومي الموصى به من الكالسيوم هو 1000 إلى 1200 ملليجرام للرجال و 1200 ملليجرام للنساء إذا كان عمرك 51 عامًا أو أكبر. وفي الوقت نفسه ، فإن المدخول اليومي الموصى به من الحديد هو 10-15 ملليجرام للذكور والإناث البالغين ، و 30 ملليجرام للإناث الحوامل.