شكرا لقرائتكم خبر عن "CDC" يتابع سلالة كورونا الجديدة XBB الأكثر مقاومة للقاحات على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم مركز السيطرة على الأمراض "CDC" الآن بمراقبة متغير كورونا الجديد XBB الذي يعتبر "أكثر سلالات مقاومة للقاحات على الإطلاق" لكنه يقول إنه لا يزال نادرًا في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

قال مسؤولو الصحة، إن متغير XBB لايزال "نادرًا جدًا" في الولايات المتحدة مع 52 حالة حتى الآن، لكنهم أكدوا أنه تتم مراقبته الآن مستشهدين بـ "تقارير دولية"، كما أنهم يتتبعون المتغيرات BQ.1 عن كثب مع ارتفاعها في الولايات المتحدة

وأشارت الصحيفة إلى أن رؤساء الصحة في الولايات المتحدة يراقبون نوعًا جديدًا من فيروس كورونا الذي يُخشى أن يكون الأكثر مقاومة للقاحات حتى الآن بعد أن أدى إلى تصاعد حالات الإصابة في سنغافورة .

قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ( CDC ) إن السلالة - التي يطلق عليها اسم "XBB" - لا تزال "نادرة جدًا" في الولايات المتحدة حيث تم اكتشاف 52 حالة فقط في 15 ولاية حتى الآن، لكن في تحديث مختلف اليوم أكدوا أنهم كانوا يراقبونه عن كثب بعد أن تضاعفت حالات سنغافورة في أسبوعين.

يتتبع رؤساء الصحة أيضًا متحورات BQ.1 و BQ.1.1 ، والتي قالوا إنها تنتشر "بسرعة نسبيًا" على الولايات المتحدة الأمريكية، هم الآن يمثلون 1 من كل 5 إصابات، أي ضعف المستوى الذي كان عليه قبل أسبوع.

وقالت الصحيفة، إن متغير XBB هو منتج آخر لمتغير اوميكرون Omicron وقد تم إلقاء اللوم عليه في الارتفاع المفاجئ في عدد الإصابات في سنغافورة.

دق ناقوس الخطر خبراء من بينهم الدكتور راج راجنارايانان في معهد نيويورك للتكنولوجيا الذي قال إنه كان أكثر مراوغة مناعية حتى الآن، ولكن لا يوجد دليل على أنه من المرجح أن يسبب مرضًا شديدًا أو يؤدي إلى الوفاة مقارنة بالسلالات الأم أو الشقيقة - والتي أثبتت جميعها أنها خفيفة بالنسبة لمعظم الناس.

وأوضحت الصحيفة، تظهر الأرقام أن ما يقرب من 3 أشخاص يموتون في سنغافورة بسبب كورونا كل يوم في المتوسط، بينما في الماضي كان هناك واحد أو اثنين فقط من المتغيرات العالمية المهيمنة، يبدو الآن أن الفيروس قد انقسم إلى سرب من المتغيرات الفرعية وثيقة الصلة.

في الشهر الماضي فقط، كان العلماء قلقين بشأن متغير BA 2.75 ، التي انطلقت في جنوب آسيا، وفي الولايات المتحدة، كانت هناك مخاوف بشأن إجهاد BA.5 الذي يهيمن الآن، وصل متغير XBB إلى أمريكا في 15 سبتمبر، كما تظهر البيانات، وتم اكتشافها الآن في 15 ولاية، معظم الحالات في نيويورك مع 22 إصابة حتى الآن وكاليفورنيا حيث تم اكتشافها عشر مرات، ولكن تم تسجيلها أيضًا في نيوجيرسي وواشنطن وهاواي وميشيجان وأريزونا وأركنساس ومينيسوتا ونبراسكا ونيو مكسيكو ونورث كارولينا وأوهايو وتكساس وفيرجينيا

وأكدت الصحيفة أن اختبارات كورونا محدودة للغاية حاليًا عند أدنى مستوى له منذ بدء الوباء - وتعني المراقبة المتغيرة أن هذا من المحتمل أن يكون أقل من الحجم الحقيقي للعدوى.

في متغير منفصل، أضافوا: BQ.1 و BQ.1.1 فرعان - أحفاد، إذا صح التعبير - من BA.5 التي كانت مهيمنة لعدة أشهر، يظهر بيانات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أنها تبدو سريعة الانتشار نسبيًا، لكنها لا تزال تمثل نسبة صغيرة من المتغيرات الإجمالية.

كشفت منظمة الصحة العالمية (WHO) أيضًا أنها كانت تراقب متغير XBB هذا الأسبوع، حيث أن التغييرات تجعل الفيروس أقل قابلية للتعرف على الجهاز المناعي للأشخاص الذين تم تطعيمهم أو أصيبوا بفيروس كورونا سابقًا، يقدر العلماء السنغافوريون أنه أخف بنسبة 30 % من سلالة أوميكرون BA.5 السائدة سابقًا، يتكون "XBB" من نوعين مختلفين يسمى علميًا BJ.1 و BA.2.75 تم دمجهما.

قالت السلطات إنه تم اكتشافه لأول مرة في الهند في أغسطس، لكنه لم يشعل أي موجة حتى الآن، يمكن أن تندمج متغيرات كورونا في عملية تُعرف علميًا باسم إعادة التركيب - إذا أصابت نفس الخلية في نفس الشخص في نفس الوقت، ثم تبادل الجينات، كان هناك العديد من المتغيرات المؤتلفة بالفعل - مثل Delta-plus العام الماضي - لكن لم يؤد أي منها إلى زيادة كبيرة في الإصابات، لكنهم يموتون بسرعة لأن الاندماج جعلهم أقل عدوى من منافسيهم، لكن يبدو أن XBB هو الأكثر نجاحًا حتى الآن، وهو وراء 54% من الإصابات في سنغافورة، ارتفاعًا من 22 % قبل أسبوع.

أحد الأسباب المحتملة للقلق هو أن معدل إعادة الإصابة في سنغافورة قد ارتفع بشكل كبير منذ وصول XBB - من 5 إلى 17.5 % من جميع الحالات، ليس من الواضح بعد ما إذا كان هذا يرجع ببساطة إلى ضعف حماية اللقاح.

هناك الآن إشارات مبكرة على أن هذا بدأ في الذروة، ولكن في وقت أبكر بكثير مما كان متوقعًا في منتصف نوفمبر في سنغافورة.

وأضافت الصحيفة، إن متغير XBB هو البديل الأكثر مراوغة للمناعة حتى الآن، لهذا السبب فالخبراء قلقون بشأنه، يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه أمريكا لشحن حملة التطعيم الشتوية على الرغم من التحذيرات من موجة كورونا أخرى.

تطرح الولايات المتحدة حاليًا لقاحًا ثنائي التكافؤ لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات، والذي تم تصميمه للحماية من متغيرات كورونا BA.5 ، من غير الواضح ما إذا كان سيحمي أيضًا من XBB ، على الرغم من أن العلماء يقولون إنه سيظل يساعد في إنعاش مناعة الناس.