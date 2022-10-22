شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تدرب الكوادر الطبية بمستشفى شرم الشيخ للاستجابة للطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت منظمة الصحة العالمية، بتدريب الكوادر الطبية في شرم الشيخ، ولمدة 5 أيام، وذلك لرفع كفاءة الكوادر الطبية وخاصة الأطباء والتمريض والإسعاف في قسم الطوارئ في مستشفى شرم الشيخ الدولي حول الإدارة والاستجابة للحوادث والإصابات الجماعية، بالتعاون مع ووزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للرعاية الصحية.

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تدريب الكوادر الطبية

يأتي هذا التدريب ضمن خطة وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للرعاية الصحية ودعم منظمة الصحة العالمية لهما في إطار الاستعداد لاستضافة شرم الشيخ لقمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر المقبل، والتي من المتوقع أن تستضيف أكثر من 40 ألف من المشاركين من مصر والعالم .

‎وقالت المنظمة في بيان جديد لها، إنه تم تقديم التدريب بالتعاون بين المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في مصر والمكتب الإقليمي، وأكاديمية منظمة الصحة العالمية، المركز التعليمي التابع للمنظمة ومقره فرنسا، حيث استمر التدريب بشكل نظري على مدار أول 4 أيام، وتم تناول موضوعات مثل توزيع الأدوار وتقسيم المناطق وتصنيف الحالات طبقًا لاحتياجاتهم الطبية بالإضافة إلى تدريب نظري عن الاستجابة للطوارئ الجماعية.

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مستشفى شرم الشيخ الدولى

تبع التدريب النظري محاكاة عملية في مستشفى شرم الشيخ في اليوم الخامس حيث تم محاكاة عدد من السيناريوهات المختلفة في وقت الأزمات الجماعية وكيفية الاستجابة لها وإدارتها بطريقة فعالة وفي وقت قصير، وقد سبق التدريب تدريب افتراضي مسبق للمشاركين وزيارة من وفد من المنظمة للمستشفى في سبتمبر الماضي لتقييم جاهزية المستشفى لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية والعلاجية للوفود المشاركة في مؤتمر المناخ.

‎من جانبها قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، "نثمن التعاون المستمر بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئات الصحية المختلفة في مصر، مضيفة، يأتي التدريب استجابة لطلب الهيئة لتقديم الدعم الفني واللوجستي لوضع الخطة القومية للطوارئ والرعاية العلاجية بما يشمل الاستعداد لتقديم أفضل الخدمات الطبية للتجمعات والحشود البشرية وحماية المشاركين والعاملين في ضوء استضافة هذا الحدث الدولي الهام."

‎وقال دكتور نيلسون أوليم، مدير قسم التعلم بالمحاكاة في أكاديمية منظمة الصحة العالمية، " في موقف من الحياة الواقعية، عندما يتلقى أحد المستشفيات مكالمة تقول أن هناك أزمة ما حدثت، أول 30 دقيقة هي الأكثر أهمية، إذا كان بإمكانك تجهيز كل شيء في 5 دقائق، فسيكون هذا رائعًا."

‎وأضاف، "بعد 4 أيام من التدريب، استغرق الأمر من الفريق في مستشفى شرم الشيخ 4 دقائق لتفعيل الخطة، وهذا مذهل، لديهم الآن إحساس بأنهم يعرفون ما يفعلونه، وما هو متوقع من كل فرد في الفريق، أعتقد أنهم مستعدون للاستجابة لأي حادثة جماعية.

‎وأكد الدكتور أحمد العزب، مدير إدارة الطوارئ بمستشفى شرم الشيخ الدولي، "دائما ما نستعد لأسوا سيناريو، عملنا يدا بيد في الهيئة العامة للرعاية الصحية مع منظمة الصحة العالمية على مدار الفترة الماضية لمراجعة تنفيذ المعايير والخطط طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية في كل الأقسام خاصة الأقسام الحرجة والطوارئ وكيفية استغلال الموارد الموجودة في المستشفى لتقديم أفضل الخدمات الطبية لأكبر عدد ممكن من المصابين في حالات حدوث أزمات أو طوارئ."