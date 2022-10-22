شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ على صحة القلب.. تناول فيتامين "ك" وأبرز مصادره البيض والسبانخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن بعض الفيتامينات، مثل الفيتامينات C وD ، تحظى بالاهتمام في كثير من الأحيان، فإن الفيتامينات الأقل شهرة مثل فيتامين K لها نفس الأهمية لصحتنا، وفقًا لدراسة حديثة ، قد يكون فيتامين "ك" ضروريًا للحفاظ على صحة القلب، وفى السطور القادمة سنوضح كل المعلومات عن فيتامين "ك" ومصادر الأطعمة، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

ما هو فيتامين ك؟يوجد نوعان من فيتامين "ك": فيتامين ك 1 وفيتامين ك 2، بينما يمكن العثور على فيتامين K2 في العديد من الأطعمة المخمرة ، بما في ذلك بعض أنواع الجبن والبيض واللحوم وما إلى ذلك ، يوجد فيتامين K1 في الغالب في الخضار الورقية مثل السبانخ واللفت، على الرغم من أن لهما تأثيرات فسيولوجية مختلفة ، إلا أن كلاهما مهم.

إن إنتاج العديد من البروتينات الضرورية لتخثر الدم ونمو العظام يساعده فيتامين ك، بروتين يسمى الثرومبين، والذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتخثر الدم، ويعتمد على فيتامين ك، وهناك بروتين آخر يحتاج إلى فيتامين ك لتوليد أنسجة عظام صحية وهو أوستيوكالسين.

إن الدماغ والكبد والبنكرياس والعظام ليست سوى عدد قليل من أعضاء الجسم حيث يمكن العثور على فيتامين ك، يتحلل بسرعة نسبيًا ويتم التخلص منه عن طريق البراز أو البول نتيجة لذلك، حتى مع الجرعات الكبيرة، نادرًا ما تصل إلى مستويات خطيرة في الجسم، كما يمكن أن يحدث أحيانًا مع الفيتامينات الأخرى التي تذوب في الدهون.





كيف يمكن لفيتامين ك تحسين صحة القلب؟

على مدار 23 عامًا، حلل الباحثون المعلومات من أكثر من 50000 مشارك في دراسة النظام الغذائي الدنماركي والسرطان والصحة، وكان أولئك الذين تناولوا المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين K لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لتصلب الشرايين (تراكم الترسبات في الشرايين).

وفقًا للدراسة ، كان الأشخاص الذين تناولوا معظم فيتامين K1 أقل عرضة بنسبة 21٪ لدخول المستشفى بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن تصلب الشرايين. انخفض خطر الاستشفاء بنسبة 14٪ بعد تناول فيتامين ك 2، ارتبطت جميع أشكال أمراض القلب المرتبطة بتصلب الشرايين بانخفاض المخاطر ، وكان مرض الشريان المحيطي أقل خطر بنسبة 34٪.

ومع ذلك، في حالات معينة، لم يكن لاستهلاك كميات كبيرة من هذا الفيتامين آثار إيجابية إضافية على صحة القلب. الزبدة والجبن والبيض هي مجرد أمثلة قليلة للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة وبالتالي تشمل فيتامين K2 ، لذا فإن تناول الكثير منها قد يؤدي إلى زيادة هذه الدهون السيئة ، مما يلغي أي مزايا محتملة لصحة القلب.

كيف تستهلك كمية كافية من فيتامين ك؟

على الرغم من أن نقص فيتامين K عند البالغين غير شائع ، إلا أنه يمكن أن يحدث للأفراد الذين يستخدمون المضادات الحيوية، أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض تضعف امتصاص الغذاء والمغذيات ، أو الأشخاص الذين يتناولون الأدوية التي تعيق استقلاب فيتامين، بغض النظر عن فائدته في تحسين صحة القلب، فإن معظم الأطعمة الغنية بفيتامين K وفيرة في العديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تساعد في تحسين صحتنا العامة، أضف أطعمة مثل الخضروات الصليبية والبيض واللحوم ومنتجات الألبان لزيادة تناولك لفيتامين ك.