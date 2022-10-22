طريقة انقاص الوزن 9 كيلو في 10 ايام

بيروت - نادين محمد - قبل أو بعد أي مناسبة، ترغب العديد من النساء في خسارة بضع كيلوغرامات من أوزانهن. ولأننا على أبواب الاحتفال برأس السنة، إليك هذه الطريقة لتخسيس الوزن 9 كيلو في 10 أيام ليبدو قوامك متناسقاً وإطلالتكِ فاتنة.

• في البداية، لا بد من اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالفواكه والخضراوات والإكثار من شرب العصائر، كعصير العنب، البرتقال والأناناس.

• ينصح بتناول ما يزيد عن 10 أكواب من المياه على مدار اليوم، إضافة إلى المشروبات الدافئة، كالزنجبيل، الشاي الأخضر، البابونج، النعناع، فهي تساعد على إنقاص الوزن وعلى حرق الدهون المتراكمة في الجسم.

• لا بد من تناول الطعام على مهل حتى يصل الجسم لمرحلة الشعور بالشبع.

• الخطوة المهمة خلال اتباع طريقة لإنقاص الوز 9 كيلو في 10 أيام والتي تغفل عنها الكثير من النساء، هي الاستمتاع بطهي الطعام وبتناوله، هذا إضافة إلى الوعي في اختيار الأصناف. هذه الخطوة تمنح شعوراً بالراحة، ما يحفز قدرة الجسم على إنقاص الوزن.

• ممارسة التمارين الرياضية، خاصة منها تمارين الكارديو، كالقفز على الحبل، الركض أو الهرولة، الزومبا أو الرقص بشكل عام، التجديف، ركوب الدراجة الهوائية، المشي، السباحة، صعود السلالم. ينصح بتخصيص ساعة من الوقت يومياً لممارسة أي نوع من هذه التمارين أو أكثر.

• الابتعاد قدر الإمكان عن التوتر، فالضغط النفسي يضاعف الرغبة في التهام الطعام، خاصة في فترات المساء.

حمية غذائية لإنقاص الوزن 9 كيلو في 10 أيام

وجبة الإفطار



يمكن التنويع بين أصناف الأطعمة خلال وجبة الإفطار ضمن الخيارات الآتية.

• ¼ رغيف من الخبز + بيضة مسلوقة + خضراوات.

• ¼ رغيف من الخبز + قطعة من الجبن الأبيض + طماطم.

• كوب من الحليب الساخن + ملعقة واحدة من السكر.

وجبة الغذاء



يجب اختيار إحدى هذه الوجبات:

• سمكة مشوية + 5 ملاعق من الأرز المطهو + طبق من السلطة.

• سمكة مقلية صغيرة + ½ رغيف من الخبز + طبق من السلطة.

• قطعة من اللحم + 5 ملاعق من الأرز المطهو + طبق من السلطة.

• ¼ دجاجة مشوية + ½ رغيف من الخبز + طبق من السلطة.

• بيضتان مسلوقتان + ½ رغيف من الخبز + خضراوات.

• طبق من الخضار المسلوق + طبق من الأرز.

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وجبة العشاء



اختيار وجبة من وجبات الإفطار.