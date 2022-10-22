اكتئاب الخريف: لماذا نشعر بالتوتر هذا الموسم

بيروت - نادين محمد - هناك أسباب تجعلنا نشعر بمزيد من القلق عندما ينتهي الصيف ويبدأ الخريف.

يقول الخبراء إن بعض أسباب هذا القلق قد تكون بسبب بدء عام دراسي جديد ، أو التوتر الذي يلوح في الأفق في موسم الأعياد ، أو الندم المحتمل لعدم تحقيق الأهداف المرجوة خلال الصيف.

التغييرات في النظام الغذائي ، والتمارين اليومية ، وزيادة التعرض لضوء النهار كلها طرق يمكن للناس من خلالها تقليل آثار اكتئاب الخريف.

أعراض اكتئاب الخريف:

مزاج متأرجح

القلق المفرط

التهيج

الخمول والنعاس والتعب

فقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية



أحد الأسباب هو انخفاض ضوء الشمس ، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السيروتونين. يؤثر هذا الهرمون المهم على الحالة المزاجية والشهية وأنماط النوم. وأوضح الأطباء أن هناك أيضًا زيادة في هرمون الميلاتونين ، والذي يميل إلى جعل المرء يشعر بالنعاس والاكتئاب.

نقص فيتامين د هو تأثير آخر للتعرض لأشعة الشمس بشكل أقل وهذا من شأنه تعزيز الشعور بالقلق. كذلك في الخري نتعرض لبعض التغيرات السلوكية ، لأنه مع تغير الطقس ، نقضي وقتًا أقل في الهواء الطلق ونمارس تمارين رياضية أقل.

طرق لتخفيف اكتئاب الخريف:

1. الاستمتاع بالضوء

ابدأي بقضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق لتحقيق أقصى استفادة من ضوء الشمس الموجود هناك. يقترح الأطباء الاستيقاظ مبكرًا للاستمتاع بأشعة الشمس في الصباح.

2. التمرين

يجب ممارسة الرياضة يوميًا لمدة 30 دقيقة على الأقل. بمجرد أن يهدأ طقس الصيف الحار ، يكون الخريف وقتًا رائعًا للاستمتاع بالهواء الطلق ، لذا استفيدي منه إلى أقصى حد من خلال المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجة.

3. تغيير نظامك الغذائي

موسم الخريف هو وقت رائع لإعداد الحساء الموسمي المفضل لديك والوجبات الدافئة التي لم تأكليها خلال الصيف.

4. ابدأي شيئًا جديدًا

لأن الخريف هو وقت لبدايات جديدة ، وفترة جديدة ، وموسم جديد ، يقول الأطباء أنه وقت مناسب لترتيب المنزل والحديقة وإعادة التنظيم.

5. اطلبي المساعدة

إذا تفاقمت الحالة يمكنكِ طلب المشورة من طبيب متخصص، غالبًا ما يتم وصف مضادات الاكتئاب ، مثل مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية ، للاضطراب العاطفي الموسمي.

المصدر: Health line

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