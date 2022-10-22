شكرا لقرائتكم خبر عن وجبة الفطور.. خبراء تغذية يقدمون الوجبة المثالية للفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإفطار هو أهم وجبة في اليوم التي غالبا يا يتجالها الكثير من الناس، وفي معظم الحالات يندفعون أو يأكلون أثناء التنقل إلى العمل في حافلة أو مترو أو تاكسي، ولكن وفقًا لأخصائي التغذية، هناك وجبة إفطار مثالية تعطيك كل ما يحتاجه جسمك.

الإفطار المثالي

يوصى خبراء التغذية وفقا لموقع " timesnownews"، أوصى خبراء التغذية ضرورة بدء اليوم بالفواكه - وإذا استمريت في الشعور بالجوع في غضون ساعة ، يُنصح بتناول 1-2 بيضة (ويفضل بياض البيض)، وخبز محمص متبوعًا بكوب من عصير الخضار (جزر + طماطم + شمندر). وبالنسبة لأولئك الذين لا يأكلون البيض ، يمكن تناول 100 جرام من الجبنه القريش، مع عصير الخضار، تساعد هذه الوجبة في تلبية الاحتياجات الغذائية مع الحفاظ على مستويات الطاقة عالية.

وفقا للتقرير يجب أن تحتوى وجبة الإفطار المثالية، فيما يتعلق بالتغذية ، ما يلي:

البروتينات

الكربوهيدرات

الدهون الصحية

فيتامين سي

الليكوبين

مضادات الأكسدة

الأساسية

فيتامين أ

بدء اليوم بالفواكه هو وسيلة رائعة لزيادة الانتعاش التمثيل الغذائي يحسن من قدرة الجسم على التخلص من السموم ويساعد على إنقاص الوزن أيضًا.

يمكن أن يساعد محتوى الألياف في الفاكهة على الشعور بالشبع لفترة طويلة للحد من تناول السعرات الحرارية لبقية اليوم، لكن مستويات الفركتوز تعزز الطاقة بشكل طبيعي، يمكن للفواكه أيضًا أن تحسن الحالة المزاجية بينما يمكن لعصير الخضار أن يحسن الهضم ويقلل من الانتفاخ.