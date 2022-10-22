شكرا لقرائتكم خبر عن بذور عباد الشمس مليئة بالعناصر الغذائية.. تعرف على كيفية تضمينها فى نظامك الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البذور من الوجبات الخفيفة الصحية التي يمكن تناولها بين الوجبات الرئيسية، ومع ظهور فوائد البذور المختلفة كان الناس يحاولون إيجاد طرق لإدراجها في نظامهم الغذائي، وواحدة من هذه البذور المغذية هي بذور عباد الشمس، في هذا التقرير نتعرف على كيفية تضمين بذور عباد الشمس في نظامك الغذائي، بحسب موقع "health".

الفوائد الصحية لبذور عباد الشمسبذور عباد الشمس مغذية للغاية وتساعد في محاربة الجذور الحرة وحماية الشعر من الأضرار البيئية.

وأظهرت الدراسات أنها تحتوي أيضًا على الزنك وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعزز نمو الشعر.

يساعد محتوى الزنك أيضًا في تعزيز المناعة تشمل الفوائد الصحية الأخرى لبذور عباد الشمس ما يلي:

* غني بفيتامين E الذي يساعد أثناء الحمل ويغذي البشرة* يساعد محتوى فيتامين B1 و B3 و B5 و B6 في تقليل الكوليسترول وتعزيز وظائف المخ وكذلك في بناء العضلات

* كونه مصدر غني بالحديد فهو يساعد في محاربة فقر الدمعلى الرغم من أنها صحية ، قلل من تناولك إلى حوالي 30 جرامًا فقط يوميًا لأنها غنية بالسعرات الحرارية وتناول الكثير منها يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

كيف تأكل بذور عباد الشمس؟ ​1. إضافتها كمزيج مع وجباتك المفضلةأفضل طريقة لتناول بذور عباد الشمس هي إضافتها إلى مزيجك المفضل، مثل: خليط من الوجبات الخفيفة مصنوع من مزيج من الجرانولا والفواكه المجففة والمكسرات والبذور. لذلك، قم بإعداد هذا المزيج واحتفظ به في وعاء صغير يمكنك حمله في أي مكان لتناول بذور عباد الشمس في أي وقت تريد. 2. شوفان الإفطار أو الحبوبخيار آخر هو رش الشوفان فوق وعاء الصباح من الحبوب أو الشوفان، ستجعل بذور عباد الشمس وجبة الإفطار أكثر إشباعًا وصحة، فهي غنية بالألياف الغذائية التي ستجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وبالتالي تعزز فقدان الوزن. 3. مع الخضارإذا كنت تحضر أطباق الخضار في المنزل ، يمكنك رش بعض بذور عباد الشمس كزينة أو يمكنك تناولها مع الخضروات المقلية. ما عليك سوى اضافة بذور عباد الشمس مع بعض الخضروات مثل البروكلي والفاصوليا والبصل وما إلى ذلك ، وقد صنعت لنفسك وجبة نباتية خفيفة مقرمشة. 4. العصائريمكنك مزج بذور عباد الشمس في عصيرك المفضل احصل عليها قبل التمرين لتنشيط نفسك أو تناولها في الصباح للاستمتاع بفوائدها 5. السلطةإن إضافة بذور عباد الشمس إلى سلطتك العادية سيجعلها مقرمشة وأكثر صحة ما عليك سوى تقطيع جميع الخضروات وإضافة بعض بذور عباد الشمس في الأعلى للحصول على وعاء كامل مليء بسلطة بذور عباد الشمس.