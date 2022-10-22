 علاجات منزلية فعال للتخلص من حكة الجلد

بيروت - نادين محمد - إذا كنت تعانين من الحكة بانتظام، فقد تكون هناك مشكلة. سواء كان ذلك بسبب لدغة حشرة أو لمس شيء ما أو كأحد أعراض حالة طبية كامنة، فإن الحكة مزعجة قد تترك وراءها بعض الندوب على جلدك. لحسن الحظ، يمكن لهذه العلاجات المنزلية لعلاج حكة الجلد أن تعالجها بفعالية وتوفر لك الكثير من الراحة.

وفقاً لموقع stylecraze الحكة هي إحساس ينشأ من تهيج الجلد أو الخلايا العصبية. ومن المعروف طبياً باسم الحكة. يمكن أن تكون حالة الجلد هذه نتيجة لعوامل مختلفة.

ما الذي يسبب حكة الجلد؟

جفاف الجلد.

تهيج الجلد أو الطفح الجلدي.

الأمراض الداخلية مثل أمراض الكبد أو الفشل الكلوي.

اضطرابات الجهاز العصبي مثل التصلب المتعدد أو مرض السكري أو العصب المقروص.

رد فعل تحسسي تجاه الصوف والمواد الكيميائية في مستحضرات التجميل أو حتى الصابون.

رد فعل للمضادات الحيوية أو مضادات الفطريات أو الأدوية المخدرة.

حمل.

كبار السن.

العوامل البيئية، مثل التكييف أو الغسل أو الاستحمام كثيراً.

علامات وأعراض حكة الجلد

قد نشعر بالحكة في أجزاء معينة من الجسم، مثل ذراعيك أو ساقيك، أو في جميع أنحاء جسمك. هذا الإحساس مصحوب بتغييرات ملحوظة أخرى مثل:

احمرار وبقع.



نتوءات أو بثور.

جفاف وتقشير الجلد.

جلد متقشر.

يمكن أن تحدث حكة الجلد على مدى فترة طويلة وتتداخل حتى مع أنشطتك اليومية. وبالتالي، فإن يجب العلاج قبل أن يتحول إلى طفح جلدي.

إذا كنت من بين أولئك الذين يعانون من حكة الجلد أو الحكة، يمكنك تجربة العلاجات التالية للمساعدة في حل مشكلتك.

كيفية علاج الحكة بشكل طبيعي

1. حمام صودا الخبز

حمام صودا الخبز لحكة الجلد.

سوف تحتاجين إلى:

كوب من صودا الخبز

ما عليك القيام به:

أضيفي كوباً من صودا الخبز إلى ماء الاستحمام واتركيه يذوب.

انقعي في الماء لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم جففي بشرتك بالتربيت عليها.

يمكنك القيام بذلك مرة واحدة يومياً.

تعد صودا الخبز من أفضل العلاجات للتخلص من الحكة. تساعد في تقليل الالتهاب والحكة على بشرتك تعمل الطبيعة القلوية لصودا الخبز أيضاً كمعادل طبيعي للأحماض، والذي يمكن أن يساعد في تهدئة بشرتك.

2. خل التفاح

خل التفاح لحكة الجلد.

سوف تحتاجين إلى:

2 كوب من خل التفاح

ما عليك القيام به:

أضيفي كوبين من خل التفاح إلى ماء الاستحمام وانقعيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

جففي بشرتك بالمنشفة.

لتخفيف الحكة الموضعية، يمكنك تخفيف ملعقة كبيرة من خل التفاح مع نصف كوب من الماء وتطبيقه على المناطق المصابة باستخدام كرة قطنية.

يجب القيام بذلك مرة واحدة يومياً للحصول على أفضل النتائج.

يحتوي خل التفاح على إنزيمات معينة يمكن أن تساعد في استعادة توازن درجة الحموضة في بشرتك. خصائصه المضادة للالتهابات تقلل من أعراض الحكة، بينما تمنع خصائصه المضادة للميكروبات الالتهابات .

3. حمام الشوفان

سوف تحتاجين إلى :

2 كوب دقيق الشوفان

ما عليك القيام به:

أضيفي كوبين من دقيق الشوفان إلى ماء الاستحمام.

انقعي في حمامك لمدة 15 إلى 20 دقيقة. افركي بلطف بعض دقيق الشوفان على المناطق المصابة بالحكة.

كم مرة يجب أن تفعلي هذا؟

يجب أن تفعلي هذا مرة واحدة يومياً.

لماذا هذا يعمل؟

لدقيق الشوفان آثار مهدئة يمكن أن تساعد في تخفيف حكة الجلد. ترجع هذه التأثيرات إلى خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

4. زيت جوز الهند

سوف تحتاجين إلى:

زيت جوز الهند (حسب الحاجة)

ماء الحمام

ما عليك القيام به:

بعد النقع في حمام فاتر، جففي وجهك وضعي زيت جوز الهند على المناطق المصابة.

إذا كنت تشعرين بالحكة في كل مكان، فمن الجيد أن تقومي بتدليك الزيت في جميع أنحاء جسمك.

يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية متوسطة السلسلة لها خصائص مضادة للهيستامين ومضادة للالتهابات، مما يساعد على تهدئة الحكة. كما أن الزيت مرطب للغاية، ويمكن أن يساعد في محاربة أحد الأسباب الرئيسية للحكة .

5. النيم

سوف تحتاجين إلى:

أوراق النيم (حسب الحاجة)



ما عليك القيام به:

ضعي حفنة من أوراق النيم في تبخير الماء الساخن.

اتركيها تنقع لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

بمجرد أن يصبح الماء فاتراً، امضي قدماً واستحمي به.

النيم، عشب علاجي آخر يمكنه مقاومة حكة الجلد. إنه عامل قوي مضاد للميكروبات ومضاد للالتهابات، مما يمكنه من مكافحة الحكة.

المصدر : موقع stylecraze

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض الحكة واستشاراته قبل تطبيق هذه الوصفات .

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