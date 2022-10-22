شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول المخللات مفيد لصحتك؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المخللات تصنع من الخضروات ذات الفوائد الصحية، كما تحتوى المخللات أيضاً على البكتيريا المفيدة للجهاز الهضمى، لذا فإن لها فوائد صحية لأمعائك علاوة على فوائد أخرى لكن لا يجب الإفراط في تناولها، بحسب ما نشر موقع tasteofhome. الفوائد الصحية للمخللات تحسين صحة الهضم بعض المخللات يمكن أن تكون مصدرًا للبروبيوتيك، وهى نوع من البكتيريا المفيدة في الجسم، ويمكن لمجموعة من العوامل- بما في ذلك العمر والنظام الغذائي والإجهاد والمرض واستخدام المضادات الحيوية- أن تخل بتوازن البكتيريا الجيدة والسيئة في أمعائنا.

عندما يخرج توازن البكتيريا في أجسامنا عن السيطرة، فإنه يعرضنا لخطر جميع أنواع المشاكل ، من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال إلى مشاكل المزاج المرتبطة بالدماغ مثل القلق والاكتئاب.

ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك مثل المخللات الحامضة في استعادة التوازن وعلاج مشاكل البطن.

يقوي العظامتعتبر المخللات مصدرًا ممتازًا لفيتامين K ، وهو عنصر غذائي ضروري لصنع بروتين يسمى أوستيوكالسين ، وهو لبنة بناء العظام.

قد تكون النساء أكثر اهتمامًا بأكل المخللات لأنها معرضة بشكل خاص لهشاشة العظام أو ضعف العظام.

تحتوي أربعة حبات فقط من المخلل على 30٪ من مدخولهم اليومي من فيتامين ك. يوازن سكر الدم قد يكون المخلل وجبة خفيفة جيدة لمرضى السكري ، حيث أن المخللات لن تؤدي إلى ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم كما تفعل الأطعمة السريعة الأخرى (مثل البسكويت أو رقائق البطاطس).

لزيادة فائدة موازنة السكر في الدم بشكل أكبر، اختر المخللات السريعة المصنوعة من الخل بدلاً من محلول ملحي يستخدم للتخمير.

وجدت مراجعة كبيرة لدراسات متعددة أن الأشخاص الذين أدرجوا الخل في وجبة أو مباشرة بعد تناولهم يعانون من انخفاض نسبة الجلوكوز بعد تناول الطعام مقارنة بمن لم يفعلوا ذلك.

أضرار تناول المخللاتفي حين أن المخللات قد يكون لها بعض الإيجابيات، إلا أن العديد من الأصناف لها عيب كبير تحتوي المخللات على 1304 مجم من الصوديوم ، وهو ما يمثل 57٪ من الحد الأعلى البالغ 2300 مجم الموصى به من قبل مركز السيطرة على الأمراض و 87٪ من الحد المثالي 1500 مجم الذي توصي به جمعية القلب الأمريكية.

الصوديوم معدن نحتاج إلى الحد منه لحماية صحة القلب ، حيث ترتبط الكميات الكبيرة بزيادة ضغط الدم والسكتة الدماغية.