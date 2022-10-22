شكرا لقرائتكم خبر عن ما العلاقة بين نقص فيتامين "د" وتساقط الشعر؟.. تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشارت بعض الأبحاث الطبية الحديثة إلى أن نقص فيتامين د له دور في التعرض لتساقط الشعر، وهذا الأمر يتنافي مع فهمنا لطبيعية فيتامين "د" وأهميته للجسم، حيث أننا نعلم جميعًا أن هذا الفيتامين له أهمية كبيرة في الحفاظ علي صحة العظام، والحد من تعرضها للكسور أو الهشاشة.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "MEDICALNEWSTODAY"، أن نقص فيتامين د بالجسم يزيد من تعرضك للإصابة بتساقط الشعر، حيث تواجه الخلايا الكيراتينية الموجودة على سطح فروة الرأس صعوبة كبيرة في تنظيم نموه عندما يقل نسبة فيتامين "د" بالجسم، ولذا يزداد التعرض لتساقط الشعر، وهذا ما أشارت أليه دراسة نشرت في المجلة الدولية لعلم بحث الشعر عام 2016، وأوضحت خلأالها أن نقص فيتاين د يعد من أبرز أسباب تعرض النساء لتساقط الشعر.

ولم يقف البحث عن العلاقة بين نقص فيتامين د وتساقط الشعر عند هذا الحد، بل أيضًا كشف بحث منشور في المجلة الدولية للعلوم الجزئية عام 2017، أن نقص فيتامين د قد يعرض الشخص لداء الثعلبة، وتساقط الشعر الكربي، وهذا يعني هذا الفيتامين يعد من الأمور المهمة لصحة الجسم، والذي قلل من حدة الإصابة والتعرض لأي مشاكل في الشعر.

وأكد التقرير، ضرورة القيام ببعض الأمور التي تحد من التعرض تساقط الشعر الذي يحدث بسبب نقص فيتامين د، وهذا يتم عن طريق تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، كالبيض، والمكسرات، الأجبان، مع إجراء فحص يكشف نسبة نقص فيتامين د بالجسم وعرضه علي الطبيب لتحديد نسبة الدواء الذي يحتاجة الجسم، مع ضرورة التعرض اليومي لأشعة الشمس لمدة لا تزيدد عن 30 دقيقة ولا تقل عن 10 دقائق.