شكرا لقرائتكم خبر عن الكيوى غنى بالفوائد لصحتك.. أبرزها تحسين الهضم والمناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكيوي من الفواكه الغنية بالفوائد الصحية والمليئة بالفيتامينات والمعادن والإنزيمات ومضادات الأكسدة والألياف، وكل هذه العناصر الغذائية ضرورية لصحتنا وللعمل الأمثل لأجسامنا، حيث يحتوي الكيوي على كمية عالية جدًا من فيتامين سي عند مقارنته بالبرتقال، لهذا السبب، فإن الكيوي فعال في دعم المناعة وتنظيم ضغط الدم ويمكنه أيضًا مساعدة أمراض مثل الربو والتنكس البقعي، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الكيوي لصحتك، بحسب موقع "healthifyme".

ويحتوي الكيوي أيضًا على البروميلين، وهو إنزيم خاص يمكنه محاربة الالتهاب وتحسين الهضم في الجسم والكيوي منخفض في السعرات الحرارية ، وغني بالألياف ، ويحتوي على إنزيمات البروتين الهاضمة ، وفيتامين C، ما يعني أنه يمكن أن يعزز فقدان الوزن بشكل فعال.

يعد تناول 1 أو 2 كيوي فكرة رائعة إذا كنت ترغب في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي قم بدمج الكيوي في نظامك الغذائي من خلال عصير يومي أو وجبة خفيفة صغيرة ولاحظ كيف يؤثر عليك بطريقة إيجابية.

فوائد الكيوى 1. تمنع تخثر الدمالكيوي يمنع تخثر الدم ويعمل على إدارة ضغط الدم عن طريق تقليل كمية الدهون في الدم، وجد أن هذا حدث دون أن يؤثر سلبًا على مستويات الكوليسترول في الدم.

تشير الدراسات إلى أن تناول 2 إلى 3 فواكه من الكيوي يوميًا يمكن أن يحل محل الأسبرين اليومي للمساعدة في ترطيب الدم وتحسين صحة القلب على مدار فترة من الزمن.

2. فاكهة الكيوي يمكن أن تساعد في الربويمكن أن يكون الربو منهكًا يعد الأزيز وضيق التنفس من أكثر الأعراض شيوعًا المتعلقة بهذه الحالة.

يمكن أن يساعد وجود كميات عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة في الكيوي في السيطرة على أعراض الربو.

أظهرت دراسة أن وظائف الرئة قد تحسنت لدى أولئك الذين تناولوا الكيوي بانتظام.

3. فاكهة الكيوي تحسن الهضم

يحتوي الكيوي على كمية جيدة من الألياف الغذائية مما يجعله مفيدًا لتحسين عملية الهضم بصرف النظر عن محتوى الألياف ، يحتوي الكيوي أيضًا على إنزيم يمكنه تحطيم البروتينات في الأمعاء بشكل فعال.



بعد تناول وجبة كبيرة ، يُنصح بتناول الكيوي لأنه يمكن أن يساعد في تكسير البروتينات القوية الموجودة في اللحوم والأسماك والتي يمكن أن تسبب الانتفاخ في كثير من الأحيان.



للكيوي أيضًا تأثير ملين خفيف يمكن أن يساعد في إبطاء الجهاز الهضمي.

4. فاكهة الكيوي تساعد على تنظيم ضغط الدميمكن أن يساعد الكيوي في تقليل ارتفاع ضغط الدم والوقاية من الأمراض مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

أظهرت دراسة أن أولئك الذين تناولوا 3 حبات كيوي في اليوم لمدة 8 أسابيع لديهم انخفاض في ضغط الدم الانبساطي والانقباضي.



يحتوي الكيوي على مضادات الأكسدة ، اللوتين التي قد تكون سببًا في قدرتها على تنظيم ضغط الدم. يمكن أن يساهم فيتامين C الموجود في الكيوي أيضًا في خفض ضغط الدم.

5. فاكهة الكيوي تدعم وظيفة المناعةفيتامين سي مهم للوظيفة الخلوية ويحمي الخلايا من ضرر الجذور الحرة في الجسم. إنه مسؤول عن نمو وإصلاح الأنسجة ويوفر الدعم لجهاز المناعة.

يمكن للتركيز العالي لفيتامين C في الكيوي أن يفعل المعجزات لجهاز المناعة.