شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال.. أطعمة تحميك من التهاب الخصية أبرزها الأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض ببعض الرجل للإصابة بالتهاب في الخصية، وهذا المرض يعرضهم لعدم القدرة علي التبول، والشعور بألم يصعب تحمله في الكثير من الأحيان، ولذا يجب علي الرجال اتباع بعض العادات التي تقلل من فرص الإصابة، ويتم ذلك عن طريق تناول الرجال لبعض الأطعمة التي من دورها هذا الأمر.

ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع “VERYWELLHEALTH”، أبرز وأهم الأطعمة التي من دورها تقليل الإصابة بالتهاب الخصية عند الرجال، ومنها:

-الأسماك:تحتوي علي الأوميجا3، التي من دورها تعزيز وتقوية لجهاز المناعي للجسم، والخلايا المناعية، وتعمل علي زيادة نشاط خلايا الدم البيضاء، ولذا تناولك للأسماك يحد من الإصابة بالتهاب الخصية.

-اللحوم الحمراء:فهي تحتوي على نسبة مرتفعة من الزنك، وهذا العنصر من العناصر المهمة للجسم، والتي تساعد بشكل كبير علي تقوية الجهاز المناعي وزيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهذا يساهم في تقليل الإصابة بالالتهابات بشكل عام، فيالخصة بشكل خاص، ولذا عليك تناول اللحوم الحمراء، ولكن خالية الدهون.





-الشيكولاتة الداكنة:تحتوي على المغنيسيوم الذي له دور كبير في تقوية الجهاز المناعي، وأيضا تحتوي علي بعض البروتينات المهمة للجسم، كالأجسام المضادة والخلايا الليمفاوية، وأيضا تناولها يحد من الإصابة بأي التهابات مرتبطة بها، وأيضا تعمل علي صد أي عدوى أو التهابات في الجسم. -الحمضيات: تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يساعد على حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي، ويقلل من الإصابة بالتهابات في الجسم، ولذا تناولك لها يعد من الحيل الجيدة والمفيدة، ومنها البرتقال، والليمون، والجريب فروت. -المكسرات:تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية لمهمة للجسم ، كالمغنسيوم، وفيتامين “E”، والسيلينيوم، وجميع هذه الأطعمة غنية بالوقاية من الأمراض المزمنة، وتقليل فرص الإصابة بالالتهابات، ولذا عليك تناولها بشكل عام.