شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة مضادة للأكسدة يجب أن تأكلها بانتظام.. منها الزبيب والشعير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المواد المؤكسدة هي جذور حرة ينتجها جسمك للدفاع عن نفسه ضد البكتيريا والفيروسات، وعندما يصبح عددهم كبيرًا جدًا، فقد يبدأون في مهاجمة الخلايا وإلحاق الضرر بها وحتى يعرضوننا لخطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسرطان، وقد تواجه أيضًا مؤكسدات من البيئة الخارجية من الملوثات أو الدخان أو الكحول، وتساعد مضادات الأكسدة الجسم عن طريق إبطال مفعول هذه المواد المؤكسدة وإزالتها من مجرى الدم، ومن المهم الحفاظ على التوازن بين مضادات الأكسدة والمواد المؤكسدة في الجسم من أجل التمتع بصحة جيدة، وفقا لما نشره موقع food.ndtv

ومع ذلك، فإن الجذور الحرة أو المؤكسدات عادة ما يفوق عدد مضادات الأكسدة التي ينتجها الجسم بشكل طبيعي. لذلك ، من المهم الحصول على إمدادات مستمرة من مضادات الأكسدة من مصدر خارجي للحفاظ على هذا التوازن. نظامك الغذائي هو هذا المصدر الخارجي ويجب أن يكون مليئًا بمضادات الأكسدة عالية الجودة. وهذا بدوره يوفر فوائد أخرى مثل إبطاء علامات الشيخوخة ، وجعل بشرتك تبدو شابة وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

من المعروف أيضًا أن النظام الغذائي الغني بمضادات الأكسدة يحافظ على نشاط عقلك وصحة أمعائك. وغني عن القول أن كل هذه العوامل تساعد في تحسين جودة وطول حياتك ، وفيما يلي سبعة أطعمة غنية بمضادات الأكسدة يجب عليك تناولها بانتظام وإضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل

1 - الشوكولاته الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة والكاكاو على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة وغنية بالفلافانول والبوليفينول. تشير دراسة شائعة أجراها خبراء هارفارد ونشرت في جورنال هارت على الإنترنت إلى أن هذا مفيد بالفعل لقلبك ، خاصة تلك التي تحتوي على 70٪ من الكاكاو.

2 - الحبوب

جميع أنواع الفاصوليا - الفاصوليا السوداء ، البينتو ، الحمراء والفاصوليا هي مصادر عالية الأوكتان لمضادات الأكسدة. الفاصوليا غنية أيضًا بالبروتين المعزز للعضلات ، ولا تحتوي على كولسترول وقليل من الدهون. يساعد مزجها مع الحبوب في جعلها بروتينًا كاملاً. استخدمها في السلطات أو السندويشات أو لصنع البنجابية الرجما الشهير . إذا وجدت صعوبة في هضمها ، اشرب الكثير من السوائل خلال اليوم.

3 – الزبيب

إذا كنت تبحث عن الكثير من مضادات الأكسدة ، فتناول حفنة من الزبيب. الزبيب الداكن مليء بالأنثوسيانين الذي يمنحك دفعة للطاقة. رشيها على شوفان الإفطار ، أو ضعيها في السلطة أو امزجيها مع عصيرك. ومن المثير للاهتمام أن الزبيب يحتوي على الأقل على ثلاثة أضعاف كمية مضادات الأكسدة الموجودة في العنب

4 – الشعير

يشتهر الشعير بخصائصه المضادة للأكسدة القوية التي تجعلك أقوى من الداخل. أيضًا ، وجد أنه عندما تنقع الحبوب مثل الشعير وتنبت ، تزداد مستويات مضادات الأكسدة. علاوة على ذلك ، تصبح أكثر قابلية للهضم ويسهل على الجسم امتصاص العناصر الغذائية.

5 – البروكلي

يعتبر البروكلي أحد أفضل مصادر مضادات الأكسدة مثل الكاروتينات ، اللوتين ، زياكسانثين وبيتا كاروتين. أفضل طريقة للحصول على البروكلي هي طهيه بالبخار، تذكر أن بعض مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي يتم تدميرها تمامًا بالحرارة بينما البعض الآخر مثل بيتا كاروتين يصبح أكثر فاعلية في طهي الخضار.

6- الطماطم

الطماطم الغنية بالعصارة مليئة بثلاثة أنواع من مضادات الأكسدة - الليكوبين (الذي يعطي الطماطم لونها الأحمر الزاهي) ، وفيتامين ج وفيتامين أ. فيتامين ج هو أحد أكثر أنواع مضادات الأكسدة فعالية التي يمكنك الحصول عليها من الفواكه والخضروات.

7 – الجوز

معظم المكسرات صحية للغاية ويوصي الخبراء بوجوب تناول ما لا يقل عن حفنة أو 30 جرامًا من المكسرات يوميًا. الجوز خالي من الكوليسترول ومنخفض في الصوديوم ومحمّل بمضادات الأكسدة. أنها توفر كميات هائلة من مضادات الأكسدة - البوليفينول.