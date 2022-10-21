شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أهمية الفحص الذاتى الشهرى للثديين؟ وكيف تحمى من سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفحص الذاتي الشهري للثديين يعد من الحيل الجيدة التي تساعد في اكتشاف الإصابة بسرطان الثدي، كما أنه يعتبر من الأساسيات الأولية التي تعمل علي اكتشافه في المراحل المبكرة.

وحول ذلك أوضح دكتور عبد الله عزت، استشاري أول جراحة الأورام وجراحات الثدي والجراحة العامة وعضو جمعية جراحي الأورام المصرية، وعضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، أن الفحص الذاتي للثدين يشمل خطوات بسيطة للفحص في دقائق معدودة تقوم به السيدة بنفسها مرة واحدة شهريا بداية من عمر العشرين.

وأشار استشاري جراحة الأورام، أنه يفضل اجراؤه في الخليج 365 وحتي العاشر من بداية الدورة الشهرية أو في اليوم الأول للشهر في حالة انقطاع الطمث.



وأكد عبد الله استشاري جراحة الأورام، أن الفحص الذاتي للثديين يهدف إلى اكتشاف أية أورام أو تغيرات في الثديين في مرحلة مبكرة بواسطة السيدة نفسها بالإضافة إلى رفع الوعي الصحي عند السيدة بأهمية الفحص الدوري للثدي وذلك بهدف الاكتشاف المبكر لمرض سرطان الثدي .

وأشار إلى أن يتم عن طريق فحص الثدين بالييدين، مع تحت الإبط، فهذه الطريقة تساعد علي تحسس أي كتل قد تظهر في الثدي، وتعد علامة علي الإصابة بالسرطان.

ولذا عند اكتشاف أي كتل يجب علي الفور توجة السيدة إلي مركز مسئول عن إكتشاف الإصابات بسرطان الثدي، للخضوع للفحصوات اللازمة والتي تساعد في إكتشاف هذا المرض، للاطمئنان.