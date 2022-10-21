شكرا لقرائتكم خبر عن النوم الجيد يحميك من الإصابة بالأمراض مع تقدمك فى العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة بحث جديد عن أنه مع تقدم العمر بالنسبة الرجال والنساء، فإن أولئك الذين يفشلون بانتظام في الحصول على نوم جيد ليلاً يواجهون خطرًا أكبر للإصابة بمرض مزمن خطير ليس واحدًا بل اثنين في نفس الوقت، بحسب موقع "Health".

وقام باحثون من فرنسا وفنلندا والمملكة المتحدة بتتبع إجراءات النوم والحالة الصحية لحوالي 8000 بريطاني تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عامًا، بالنسبة للدراسة، نظر الباحثون لأول مرة في مقدار عودة المشاركين في دراسة النوم في عام 1985، عندما كان عمرهم 50 عامًا وخاليين من الأمراض.

في ذلك الوقت، أفاد حوالي 4 من كل 10 أنهم يحصلون بانتظام على أقل من سبع ساعات من النوم في الليلة ، مع ما يقرب من ثلثهم يحصلون على خمس ساعات أو أقل.

قال المؤلف الرئيسي سيفيرين سابيا، الباحث المشارك في المعهد الوطني للبحوث الصحية والطبية (Inserm) في جامعة باريس، إنه بالنسبة لمعظم الناس، فإن سبع ساعات هي الحد الأدنى المطلوب لقضاء ليلة نوم صحية.

و نظر فريق الباحثون إلى المشاركين الذين كانوا ينامون بشكل روتيني لمدة لا تزيد عن خمس ساعات في الليلة مع دخولهم الستينيات والسبعينيات من العمر.

وفي كل مرحلة، كان النوم المنتظم لتلك الساعات القليلة مرتبطًا بخطر الإصابة بأمراض متعددة بنسبة 30٪ إلى 40٪، مقارنةً بالتوقيت المنتظم لسبع ساعات في الليلة.

وشملت قائمة الأمراض المحتملة مرض السكري والسرطان وأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وفشل القلب ومرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض الكلى المزمنة وأمراض الكبد والاكتئاب والخرف ومجموعة متنوعة من الاضطرابات العقلية الأخرى ومرض باركنسون والتهاب المفاصل/ التهاب المفصل الروماتويدي.

والجدير بالذكر أن أولئك الذين ناموا خمس ساعات أو أقل في سن الخمسين واجهوا خطرًا أعلى بنسبة 30٪ - مقارنة بمن ينامون جيدًا - للإصابة باثنين من هذه الأمراض في وقت واحد.

في سن الستين، لاحظ الأشخاص الذين ينامون قليلاً ارتفاع مخاطرهم النسبية بنسبة 32٪ بحلول سن الـ 70 ، بلغ الخطر المتزايد 40٪.



وجد الباحثون أن أولئك الذين فشلوا في الحصول على قسط كافٍ من النوم في سن الخمسين واجهوا أيضًا ارتفاعًا بنسبة 25 ٪ في خطر الموت المبكر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض.

قال آدم كراوس ، مرشح الدكتوراه في علم الأعصاب الإدراكي في مركز علوم النوم البشري بجامعة كاليفورنيا ، بيركلي "هذه النتائج ليست مفاجئة للغاية، في إظهار أن النوم القصير يمكن أن يتنبأ بارتفاع معدل الإصابة بأمراض مزمنة في وقت لاحق من الحياة".

وأضاف: "تمس عمليات النوم كل نظام في الجسم ، لذا فإن قلة النوم ، خاصة عند التعرض لها على المدى الطويل ، ستؤثر على أنظمة متعددة يمكن أن يؤدي عدم انتظامها المزمن إلى تطور هذه الأمراض المزمنة الشائعة."

أما فيما يتعلق بالحد من مخاطر الإصابة بالمرض ، فقد شدد الباحثون على أهمية محاولة الحفاظ على "عادات نوم جيدة".

وذلك يشمل عمومًا "غرفة نوم مريحة ، وممارسة النشاط البدني والتعرض للضوء أثناء النهار، واتباع نظام نوم روتيني، وتجنب وقت الشاشة وتقليل الضوء في 30 دقيقة قبل النوم.



وإذا كان هناك أي احتمال لحدوث اضطراب في النوم - مثل الشخير المضطرب، أو توقف التنفس أثناء النوم أو الأرق - فسيكون من المفيد أن يتم تقييمه وعلاجه من قبل طبيب النوم.