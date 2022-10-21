بيروت - نادين محمد -

زينيكال Xenical من الأدوية التي يكثر استخدامها لمن يرغب بتخسيس الوزن، فهو كناية عن كبسولات تساهم في تخسيس الجسم لاحتوائها على مادة تعرف بأورليستات Orlistat، فتقوم بتثبيط عمل إنزيمات الليباز Lipase التي يفرزها البنكرياس، وهي إنزيمات المعدة والأمعاء التي تقوم بتفتيت الدهون التي تدخل الجسم يومياً، ما يحول دون امتصاصها.

بالرغم من الانتشار الواسع لهذا العقار، حتى دون وصفة طبية، إلا أن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها قبل تناول دواء زينيكال للتخسيس، وهي:

شروط استخدام زينيكال للتخسيس

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• يستخدم للكبار فقط ولا يصلح للأطفال.

• لا بد من إرفاقه بنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يحدده الطبيب أو خبير التغذية، كذلك ممارسة التمارين الرياضية.

• يستخدم من قبل الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم يفوق الـ 30.

• يستخدم من قبل المعرضين لخطر ارتفاع ضغط الدم، السكري وارتفاع نسبة الدهون في الجسم .

• يجب تناول المكمل الغذائي الغني بالفيتامينات والمعادن، لأن دواء زينيكال يمنع الجسم من امتصاص معظم الفيتامينات. يجب استشارة الطبيب لتحديد نوع المكمل.

ما هي الجرعة المناسبة لزينيكال من أجل التخسيس؟

• يتم تناول ثلاثة أقراص من دواء زينيكال يومياً بعيار 120 ملغ أثناء كل وجبة رئيسية أو بعدها، تحتوي نسبة على دهون قليلة لا تتعدى 30% من السعرات الحرارية.

• لا يتم تناول دواء زينكال للتخسيس عند تناول وجبة خالية من أي سعرات حرارية.

ما هو الوزن الذي يمكن خسارته عند تناول حبوب زينيكال للتخسيس؟

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يبدأ مفعول حبوب زينيكال للتخسيس بالظهور بعد 3 إلى 5 أيام من تناولها مع الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن، كما سبق وذكرنا يحدده الطبيب أو خبير التغذية، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خسارة ما يتراوح من 5 إلى 10 كلغ من الوزن خلال شهر واحد.

موانع استخدام زينيكال للتخسيس

يمنع استخدام زينيكال للتخسيس لمن يعاني من الأمراض التالية:

• حصى في المرارة أو الكلى، لأنه قد يحدث تكوين للحصوات مع استخدامه .

• انخفاض الثيروكسين Thyroxine، وهو هرمون رئيسي تقوم بإفرازه الغدة الدرقية في مجرى الدم، يلعب دوراً حيوياً في عملية الهضم، وظيفة القلب والعضلات، تطور الدماغ وترميم العظام.

• أمراض الكبد.

• التهاب البنكرياس.

• مرض نقص المناعة المكتسبة.

• من يعاني من حساسية تجاه أي من المواد التي يحتويها زينيكال.

• للذين خضعوا لعمليات زراعة الأعضاء.

• لمن يتناول علاجات تحتوي على مادة سيكلوسبورين Ciclosporin، وهو دواء يثبط المناعة، بعد عمليات زراعة الأعضاء للتخفيف من فرص رفض الجسم للعضو الذي تمت زراعته في جسم المريض.

• تمنع الحوامل والمرضعات من تناول زينيكال، لأن مادة الأورليستات التي يحتويها تمنع الجسم من امتصاص الفيتامينات التي تعتبر ضرورية للحامل والمرضع.

• اضطراب في الدورة الشهرية.

الآثار الجانبية لحبوب زينيكال للتخسيس

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مقارنة بالأدوية الأخرى للتخسيس، يعتبر زينيكال أقل خطراً، لكن في جميع الحالات، لا بد من استشارة الطبيب قبل استخدامه، إذ إن كسواه من العقاقير لديه آثار جانبية، منها :

قد تظهر بعض العوارض المتمثلة بفقدان الشهية، الحكة، اليرقان، بول داكن، براز فاتح اللون، أو ألم في الجانب العلوي الأيمن من البطن، حيث أن أحد هذه الأعراض قد تكون إحدى علامات تضرر الكبد.

• آلام في المثانة وحاجة زائدة للتبرز.

• براز ذهني سائل وآلام في الشرج.

• انتفاخ وغازات في المعدة.

• ألم في الجزء السفلي من الظهر.

• احتقان أو سيلان في الأنف.

• الشعور بالتعب والخمول.

• صداع ودوار.

• صعوبة في التنفس.

• تعرق.

• قيء.

• ارتفاع في درجات حرارة الجسم.

• خلل في النوم.

التداخلات الدوائية مع حبوب زينيكال للتخسيس

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كغيره من الأدوية، يتداخل دواء زينيكال للتخسيس مع سواه من العقاقير، لذا يتوجب إطلاع الطبيب على أي نوع يتم تناوله، تجنباً لأي خطر محتمل، وهذه الأدوية هي :

• الأسبرين.

• ليفوثيروكسين Levothyroxinالذي يستخدم في علاج بعض أمراض الغدة الدرقية.

• فيتامين D.

• ليريكا Lyrica.

• ترامادول Tramadol.

• بعض الأدوية الأخرى الخاصة بالتخسيس، مثل ميريديا Meridia، فينترمين Phentermine...

• الأدوية المضادة للحموضة وقرحة المعدة، مثل نكسيوم Nexium، أوميبرازول Omeprazole...

• سيكلوسبورين Ciclosporin وهو دواء يثبط المناعة، بعد عمليات زراعة الأعضاء للتخفيف من فرص رفض الجسم للعضو الذي تمت زراعته في جسم المريض.

• ميتفورمين Metformin الذي يستخدم لعلاج السكري من النوع الثاني.

• غابابنتين Gabapentin مضاد للتشنجات والصرع.

• ليفوثيروكسين Levothyroxine لعلاج خمول الغدة الدرقية.

• زيت السمك.

• إيببروفين Ibuprofen المضاد للالتهاب.

• سينجولوير Singulair المعالج للاتهاب الأنف التحسسي والربو المزمن.

• أدوية الاكتئاب، كترازودون Trazodone، كيمبالتا Cymbalta، فلوكستين Fluoxetine، سيتالوبرام Citalopram .

• الأدوية الخافضة للكوليسترول، كليبيتور Lipitor، كريستور Crestor ، سيمفاستاتين Simvastatin، أتورفاستاتين Atorvastatin...

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