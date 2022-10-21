مشروبات لسد الشهية تأثيرها فعّال جداً

بيروت - نادين محمد - تتضاعف نسبة الشعور بالجوع والرغبة الشديدة في التهام الطعام خلال اتباع حمية غذائية، وكثيراً ما يكون هذا الأمر السبب الرئيس لفشل استكمال أي نظام غذائي يهدف إلى خسارة الوزن، هذا فضلاً عن الشعور بالملل، بطء أو عدم ملاحظة أي نقصان في الوزن.

لمن تتبع حمية غذائية وترغب في كبح شهيتها، أول نصيحة تتلقاها من خبراء التغذية أن تعمد إلى تناول مشروبات من شأنها أن تساعد على سد الشهية، سواء مشروبات ساخنة أو باردة والتي تعرف بالديتوكس Detox، فهي لا تكبح الشهية فقط، بل تحفز الجسم على حرق المزيد من الدهون وتطهيره من السموم.

ما هي أفضل هذه المشروبات وأكثر فاعلية في سد الشهية، هذا ما سنعرضه على قارئات "الجميلة" في هذا المقال.

الماء لسد الشهية



الماء من أهم المشروبات الكابحة للشهية والمتحكمة في الوزن، فهو لا يحتوي على سعرات حرارية ويمنح شعوراً بالامتلاء. هذا فضلاً عن أن تناول كوب أو اثنين من الماء بعد تناول الطعام يساعد على الهضم وتفادي عسره أو التعرض لأي مشاكل في الجهاز الهضمي.

القهوة لسد الشهية



القهوة كذلك من المشروبات التي تكبح الشهية، فهي تحفز الأمعاء على إفراز هرمون الببتيدPeptide ، ما يساعد على الشعور بالامتلاء، كما أن مستويات هذا الهرمون تلعب دوراً مهماً في تحديد كمية الطعام المتناولة.

القرفة لسد الشهية



القرفة تابل يعمل على إبطاء حركة الطعام في المعدة، ما يساعد على منح شعور بالشبع لفترة أطول، هذا فضلاً عن أن مذاق السكر الطبيعي الموجود في القرفة يكبه النهم لتناول السكر والشوكولا. إلى ذلك، تساعد القرفة على تحفيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم وعلى حرق الدهون المتراكمة، وبالتالي هي مفيدة لخسارة الوزن.

يمكن الاستفادة من القرفة لسد الشهية من خلال تحضير مشروبات عدة ساخنة وباردة، اخترنا منها هذا المشروب:

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البرتقال والقرفة لسد الشهية



توضع ملعقتان من مسحوق القرفة في كوب من الماء على النار حتى الغليان.

يصفى ماء القرفة ويضاف له عصير ثمرة من البرتقال وملعقة صغيرة من العسل.

يمكن إضافة مكعبات من الثلج أو القليل من الثلج المجروش.

يتم تناول كوب من مشروب البرتقال والقرفة لسد الشهية 3 مرات يومياً.

خل التفاح لسد الشهية



خل التفاح يساهم في سد الشهية ويحفز عملية الأيض في الجسم وحرق الدهون، ما يساعد على فقدان الوزن، وذلك لاحتوائه على حمض الخليك Acetic Acid الذي يعد من الأحماض الدهنية التي تساعد على خسارة الوزن بشكل سريع.

• يخفف ½ فنجان من خل التفاح الطبيعي بـ ½ ليتر من الماء الدافىء.

• يوضع المزيج في وعاء ليتم تناول كوب منه قبل الوجبات الرئيسية.

الشاي الأخضر والزنجبيل لسد الشهية

يساعد الشاي الأخضر على سد الشهية وحرق الدهون لغناه بمضادات الأكسدة والكافيين والتي بينت العديد من الدراسات والأبحاث العلمية أن ن المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة مع الألياف القابلة للذوبان كتلك الموجودة في الشاي الأخضر تكبح الشهية وتساهم في تحفيز عملية الأيض وحرق الدهون.

بدوره الزنجبيل يمنح شعوراً بالشبع والامتلاء لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، ما يسهل أيضاً حركة الأمعاء، وبالتالي حرق الدهون وتسريع عملية الأيض.

• تضاف ملعقتان كبيرتان من الشاي الأخضر، ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل أو الطازج وأخرى من مسحوق القرفة والقليل من عصير الليمون إلى ليتر من الماء المغلي.

• تنقع في الماء لمدة ساعتين حتى تختمر بعد تغطية الوعاء.

• يصفى الماء ويحفظ في البراد ويتم تناول كوب منه قبل الوجبات الرئيسية بساعتين.

