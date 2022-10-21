شكرا لقرائتكم خبر عن فى 4 أسئلة.. كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد “XBB” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ ظهور جائحة كورونا وكل يوم يظهر متحور جديد للفيروس الأصلي، كان أوميكرون أخر ما ظهر في الأشهر السابقة، ولكن ظهر في عدد من الدول متحور جديد لكوفيد19، وأطلق عليه العلماء “XBB”.

وأوضح التقرير المنشور في هذه المواقع “indiatoday”، و “Washington post”، أن ظهور المتحور الجديد ظهر في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وسنغافورة، والهند، وهذا المتحور أثار حالة من الذعر بين سكان هذه البلدان وخلال الأسطر القادة سنتعرف أكثر عن هذا المتحور، عن طريق تقديم العديد من الأسئلة التي توضحه أكثر. ما هو متحور “XBB”؟ تم اكتشاف XBB في سنغافورة في أغسطس الماضي، وهو مزيج من المتغيرات الفرعية BA.2.75 و BJ.1 من متحور أوميكرون، و لقد ظهر الآن في 17 دولة حول العالم.

وحول ذلك يقول الدكتور سيباستيان مورير ستروه ، مدير معهد المعلوماتية الحيوية إن البديل الجديد لفيروس كورونا أي “XBB” هو نتيجة لتراكم التغييرات في بروتين سطح ارتفاع الفيروس،. هل “XBB” خطير؟ هل “XBB” خطير؟ يحتوي XBB على سبع طفرات على بروتين سبايك، و يستغرق جهاز المناعة وقتًا للتعرف عليه، وإنه يخدع ويراوغ الخلايا المناعية ويمكن أن يدخل خلايا الجسم بسهولة أكبر لإحداث العدوى.

حذرت وزارة الصحة في ولاية ماهاراشترا من أن متغير XBB سيصل إلى ذروته في منتصف نوفمبر ، فهو سريع الإنتشار فنحن بحاجة إلى زيادة الإستعداد لمواجهته، نظرًا لوجود القليل من البيانات حول كيفية انتشاره، و لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الفيروس يسبب مرضًا خطيرًا يؤدي إلى دخول المستشفى، ولكن قال بعض الخبراء إن العلاج في المستشفى سيكون مطلوبًا في حالات الطوارئ، لكن هناك إجماع على أن كبار السن وأولئك الذين يعانون من الأمراض المصاحبة يجب أن يكونوا أكثر حرصًا وأن يرتدوا أقنعة لحماية أنفسهم، و يجب عليهم أيضًا تناول الجرعة الاحترازية أو جرعة التعزيز في أسرع وقت ممكن. متى ظهر متحور XBB؟يرى بعض الخبراء أن بداية ظهور متحور XBB ترجع إلى شهر أغسطس الماضي، حيث ا أعلنت الولايات المتحدة عن اكتشاف المتحور الجديد لفيروس كورونا في 15 سبتمبر الماضي، وتشير التقديرات إلى أن المتحور الجديد تسبب في ارتفاع الحالات المصابة بكورونا بسنغافورة في اليوم الواحد من 4700 إلى 11700 حالة. هل لقاحات كورونا فعالة ضد متحور XBB الجديد؟ عثر العلماء على 7 طفرات في متحور XBB، ويعتقدون أن الجهاز المناعي قد يواجه صعوبة في التعرف على معظمها، مما يجعل سلالة كورونا الجديدة قادرة على الهروب من الأجسام المضادة، التي كونها الجسم من لقاحات كورونا أو الإصابة السابقة بالعدوى، لذلك قد تقل فعالية اللقاح والعلاجات في إبطاء نمو المتحور داخل خلايا الجسم.

وحول ذلك أعرب الدكتور أميش أدالجا، خبير الصحة العامة في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، عن قلقه من المتحور الجديد، موضحا أنه قد يكون الأكثر تهديدا علي الجهاز المناعي، فاللقاحات قد لا تمنع العدوى نهائيًا بمتحور XBB، لكنها قادرة على تقليل نسبة الإصابة والحد من دخول الحالة للمستشفي . ما هي طرق الوقاية من متحور XBB؟ قدم الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية الأمريكي، أهم النصائح والإرشادات الوقائية المتعارف عليها منذ بداية جائحة كورونا، وهي:

-أخذ لقاح كورونا بالجرعات التنشيطية.

- ارتداء الكمامة، خاصة في الأماكن المزدحمة.

- الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي عند التعامل مع الآخرين.

- غسل اليدين جيدًا بالماء الجاري والصابون.

- اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.