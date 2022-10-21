شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح هتقلل حدة الإصابة بنزلات البرد.. أبرزها المسكنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقلبات الطقس وعدم استقراره، وانخفاض درجات حرارة الطقس يزداد فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة، نتيجة لتعرض الجسم للعديد من التغيرات في المناخ، وهناك العديد من النصائح التي يجب القيام بها عند الشعور ببداية الإصابة بنزلة البرد أو الأنفلونزا وذلك لتجنب تمكن الدور منك.

ويقدم هذه النصائح التقرير المنشور عبر موقع “HEALTHLINE” الطبي، ومنها:

- تناول المسكنات، التي تساعد الجسم على تسكين الألم في حالة بدء الإصابة بنزلات البرد، وأيضا يقلل من حدة ارتفاع درجة حرارة الجسم، ولذا عليك تناولها تناول حبة يومية.

- تعقيم وغسل اليدين بشكل دوري يعد من الحيل الجيدة التي تساهم في التخلص من البكتريا والفيروسات بالجسم، ولذا علي غسيل اليدين بشكل دائم للتخلص من الفيروسات، أو إستخدام الكحول لتعقيم اليدين بشكل لأئق بها.

-في حالة ظهور أعراض الإصابة بنزلات البرد، عليك استخدام المناديل الورقية بشل دائم عند العطس أو السعال، والتخلص منها علي الفور في القمامة، وغسيل اليدين من رزاز هذه الفيروسات.

- قياس حرارة الجسم، بشكل دائم حتي تتعرف علي نسبتها، وفي حالة ارتفاعها بشكل ملحوظ عليك إستشارة الطبيب لمعرفة أفضل طرق العلاج المرتبطة بهذا الأمر، والذي يساهم في القضاء عليها من خلال ما يقوم الطبيب بتحديده.

وأشار التقرير، إلى ضرورة الإهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للجسم، والتي تساهم في تقوية الجهاز المناعي، وتساهم في الحد من الإصابة بنزلات البرد.