شكرا لقرائتكم خبر عن الشتا بيزود الجوع.. نصائح لإدارة الوزن مع برودة الجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع برودة الطقس في فصل الشتاء وقصر فترة النهار وقلة الضوء، يحدث تحول في إيقاعات أجسامنا الداخلية أيضًا، لذا يجب أن ننتبه مع تغير المواسم، ويمكننا المساعدة في تسهيل الانتقال من الخريف إلى الشتاء من خلال موازنة مدخول السعرات الحرارية من الأطعمة التي نتناولها، في هذا التقرير نقدم نصائح لإدارة الوزن مع برودة الجو، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

لماذا نميل إلى زيادة الوزن أثناء الشتاء؟

الطقس البارد يجعلنا نشعر بالجوع طوال الوقت، كما أنه يجعلنا نبقى في المنزل طوال الوقت، لذا تحدث زيادة في السعرات الحرارية التي نتناولها، ويزداد الوزن، والذي يرجع في جميع الحالات تقريبًا إلى الدهون الزائدة، والتي تسمى أيضًا الأنسجة الدهنية.يجعلنا الشعور بالبرودة نغرق في الطعام أكثر من المعتاد، وهذا في حد ذاته يضيف إلى الخلايا الدهنية.

نصائح لإدارة الوزن مع برودة الجو

1- تقليل السعرات الحرارية

يمكن أن تكون إضافة طبقة من الخيار إلى الشطيرة مع تقليل كمية الجبن إحدى الطرق لتقليل تناول السعرات الحرارية.

2- حرق المزيد من السعرات الحرارية

يمكنك عمل أنشطة بدنية خفيفة مثل: الجري في المكان، صعود السلالم والتمارين الأرضية مثل: القرفصاء والجلوس أو يمكنك الذهاب إلى الصالات الرياضية "الجيم"، أو الجري في الصباح الباكر في قشعريرة الشتاء لمشاهدة شروق الشمس.

تعتبر رياضة الجري في الصباح رائعة لحرق السعرات الحرارية.

3- فقدان الوزن القائم على الجراحة

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بشكل خطير بسبب الظروف الطبية أو أولئك الذين يجدون قصارى جهدهم لا يحقق النتائج المرجوة، هناك الإجراءات الطبية بما في ذلك تحلل الدهون بالموجات فوق الصوتية، وتكسير الدهون بالتبريد، وتحلل الدهون بالليزر مع الدراسة المناسبة قبل الجراحة لجسمك.

يضع الخبير أولاً خطة مفصلة لقص الأنسجة الدهنية من أماكن محددة على الرغم من أن الأمر قد يبدو سهلاً مثل إزالة علامات القلم الرصاص من الورق ، إلا أنه ليس كذلك.

من ناحية ، لا يمكن الوصول إلى جميع الأنسجة الدهنية بسهولة ، ومن ناحية أخرى ، بدون الرعاية والحذر المناسبين، فمن المحتمل أن تعود لكل ما فقدته.

يجب التعامل مع فقدان الوزن بمساعدة طبية باعتباره الخيار الأخير والوحيد عندما يفشل كل شيء آخر تحت إشراف طبي صارم.