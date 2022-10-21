شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يجب أن تفعله المرأة للوقاية من سرطان عنق الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان عنق الرحم من أبرز المشاكل الصحية التى تعانى منها السيدات وتؤثر على صحتهن، ومع ذلك فإن قلة قليلة من الناس يعرفون أن سرطان عنق الرحم يمكن الوقاية منه والشفاء منه تمامًا إذا تم اكتشافه في مرحلة مبكرة، وحسب ما ذكره موقع vinmec فيما يلي بعض أكثر الطرق فعالية للوقاية من سرطان عنق الرحم وهى:

-احصلى على تطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري

بين سن 9 و 26 عامًا ، يجب أن تحصل السيدات على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري للوقاية من سرطان عنق الرحم، حيث تحتاج المرأة إلى 3 جرعات من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري خلال 6 أشهر إلى سنة.

وهذا اللقاح الخاص يعمل فقط للوقاية من مرحلة ما قبل السرطان ، لذلك تحتاج إلى الحصول على الجرعة الصحيحة كما هو موصوف من قبل الطاقم الطبي.

- التغذية السليمة والراحة وممارسة الرياضة

سيساهم الأكل وفق التغذية العلمية في تحسين الصحة وتقوية المقاومة ضد مخاطر الإصابة بالسرطان بشكل عام وسرطان عنق الرحم بشكل خاص، و تحتوي الأطعمة الغنية بفيتامينات E و A و C والكالسيوم بشكل خاص على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من الجذور الحرة، وبالتالي تمنع الإصابة بالسرطان في الوقت نفسه ، فإن الحصول على قسط معقول من الراحة وممارسة الرياضة والنظام الرياضي سيساهم أيضًا في الوقاية من السرطان.

وتظهر الأبحاث أن الإجهاد هو أحد أسباب تشكل العوامل الممرضة والنمو بشكل أسرع لذلك ، يجب أن تحافظ دائمًا على روح التفاؤل والفرح والراحة والحد من التوتر.

-استخدام حبوب منع الحمل

لا تزال حبوب منع الحمل شائعة الاستخدام من قبل النساء كوسيلة فعالة لمنع الحمل في حالات الطوارئ ومع ذلك ، إذا تم استخدامه بانتظام سوف يسبب العديد من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها ، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم.

-الحفاظ على نظافة المهبل لمنع سرطان عنق الرحم

الالتهابات النسائية ، إذا تركت دون علاج لفترة طويلة ، ستؤدي إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم ، لذا يرجى الانتباه:

- لا تستخدم الدش بشكل غير صحيح.

-لا ترتدي ملابس داخلية ضيقة للغاية لأنها ستؤثر بشكل سيء على "الفتاة". أثناء الحيض.

-فحص أمراض النساء عندما تظهر أعراض غير طبيعية على المهبل وتحتاجين إلى علاج نهائي لتجنب الإصابة بسرطان عنق الرحم.

- الفحص الروتيني لسرطان عنق الرحم على النحو الموصى به من قبل طبيبك.