شكرا لقرائتكم خبر عن "أدمغة الضأن" أطباق عالمية.. تحتوى على سوبرفود البروتين والأوميجا 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر أدمغة الضأن "الخرفان" مكونًا ثمينًا في عدد من الأطباق العالمية الفرنسية، غالبًا ما يتم قليها في الزبدة مما يزيد من نسبة الدهون، فتناولها يمدك بالبروتين وفيتامين ب 12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية والعناصر الغذائية الأخرى، وفى السطور القادمة سنوضح الفوائد الصحية لتناول مخ الخروف وما يجب تجنبه ، وفقا لما نشره موقع " livestrong".

غني بالبروتين

تحتوي حصة متوسطة الحجم من أدمغة الضأن" الخرفان" المطهو ​​ببطء على 123 سعرًا حراريًا ، ويتم توفير حوالي 40 من هذه السعرات الحرارية بواسطة 10.6 جرام من البروتين، بالنسبة إلى رجل بالغ يزيد عمره عن 19 عامًا ، ستوفر هذه الكمية 19 بالمائة من الكمية الغذائية الموصى به من البروتين يوميًا ؛ بالنسبة للمرأة من نفس العمر ، ستلبي 23 في المائة من كمية البروتين اليومية الموصى بها، نظرًا لأن أدمغة الخرفان غنية بالبروتين ولكنها لا تحتوي على كربوهيدرات ، فيمكن تضمينها حتى في أكثر الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تقييدًا.

نسبة عالية من الدهون

تحتوي أدمغة الضأن" الخرفان" المطهو ​​ببطء على 8.6 جرام من الدهون الكلية و 2.2 جرام من الدهون المشبعة في حصة متوسطة الحجم، تقول جمعية القلب الأمريكية أنه يجب أن تحصل على 7 في المائة أو أقل من إجمالي السعرات الحرارية اليومية من الدهون المشبعة .

تنصح جمعية القلب الأمريكية أيضًا بالحد من تناول 300 ملليجرام من الكوليسترول يوميًا ، أو 200 ملليجرام إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو ارتفاع الكوليسترول في الدم، تحتوي أدمغة الضأن على 1737 ملليجرام لكل وجبة، و تجنب تناولها إذا كان لديك تاريخ من مشاكل القلب والأوعية الدموية أو التحدث إلى طبيبك لمعرفة ما إذا كان من المناسب لك تناول الطعام.

مصدر ممتاز لأوميجا 3

تعتبر أدمغة الضأن مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية ،تلعب دهون أوميجا 3 دورًا حيويًا في العديد من عمليات الجسم ، بما في ذلك المساعدة في تنظيم وظيفة الخلايا والأغشية والهرمونات وجهاز المناعة، في حين أن دماغ الخرفان هو مصدر ممتاز لأوميجا 3 ، إلا أن الدهون المشبعة ومحتوى الكوليسترول قد لا يجعلها الخيار الأفضل للحصول على هذه المغذيات المعززة للصحة.

مصدر ممتاز لفيتامين ب 12

يجب أن يتناول الرجال والنساء البالغون 2.4 ميكروجرام من فيتامين ب 12 يوميًا لدعم صحة الجهاز العصبي وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والتنكس البقعي المرتبط بالعمر، تحتوي أدمغة الضأن على أكثر من 100 في المائة من هذا المطلب ، مع ما يقرب من 8 ميكروجرام من فيتامين ب 12 في حصة 3 أونصات، تعتبر أدمغة الحمل أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامينات ب الأخرى مثل حمض البانتوثنيك والريبوفلافين والنياسين.

كثيف بالمعادن

تحتوي أدمغة الضأن على 10.2 ميكروجرام من السيلينيوم لكل وجبة ، والتي توفر 18.5 بالمائة من الاحتياجات اليومية للبالغين، يعمل كل من النحاس والسيلينيوم كمضاد للأكسدة يساعدان جهاز المناعة لديك على العمل بشكل صحيح وقد يساعدان في الوقاية من أمراض القلب أو السرطان، توفر حصة من أدمغة الضأن كميات أقل من الحديد والزنك والبوتاسيوم.