شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: بذور اليقطين تساعد فى علاج تضخم البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوفر بذور ثمار اليقطين (قرع العسل) على مدار السنة وهى مليئة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تفيد صحة الرجال بشكل كبير، بداية من صحة البروستاتا إلى خصوبة الذكور، حيث تحسن مستويات هرمون التستوستيرون وتُعرف أيضًا باسم 'pepita' أو 'pepita de calabaz' (بذور القرع الصغيرة) وفقا لما نشره موقع food.ndtv

وفقًا للدراسة المنشورة في المجلة الهندية لجراحة المسالك البولية ، فإن تناول بذور اليقطين يمكن أن يؤثر على صحة البروستاتا بشكل إيجابي ، وهو أمر مهم جدًا للصحة الجنسية للذكور ، و يستخدم عادة لتقوية غدة البروستاتا وتعزيز وظيفة الهرمون الصحية لدى الرجال، و قد يساعد تناول بذور اليقطين في علاج تضخم البروستاتا الحميد (BPH). إنها حالة تسبب مشاكل في التبول بسبب تضخم غدة البروستاتا.و أظهرت دراسات مختلفة أن تناول بذور اليقطين بانتظام قد يساعد في تقليل الأعراض المرتبطة بتضخم البروستاتا الحميد.

يحسن خصوبة الرجال حيث يمكن للرجال الاستفادة من الزنك الموجود في بذور اليقطين . قد يترافق انخفاض جودة الحيوانات المنوية وحتى العقم عند الرجال مع انخفاض مستويات الزنك و قد يساعد تضمين هذه البذور في النظام الغذائي اليومي في تحسين جودة الحيوانات المنوية بشكل عام .

وبذور اليقطين غنية بالبروتينات الضرورية لبناء العضلات وإصلاحها. يوجد حوالي 23.33 جرامًا من البروتين في حصة 100 جرام من بذور اليقطين وفقًا لمخطط التغذية بوزارة الزراعة الأمريكية (USDA). أضف بذور اليقطين إلى أي وجبة أو وجبة خفيفة لزيادة البروتين بسهولة.

هذه البذور هي أيضًا واحدة من أهم مصادر الفوسفور ، الذي يضخ التمثيل الغذائي الخاص بك وهو مهم للطاقة. وبذور اليقطين غنية أيضًا بالمغنيسيوم ، وهو أمر مهم لمجموعة واسعة من الوظائف الفسيولوجية المهمة ، مثل ضخ القلب ، واسترخاء الأوعية الدموية ووظيفة الأمعاء غير الملحومة. و لها خصائص مضادة للالتهابات كما تعزز بذور اليقطين النوم وتقلل من الاكتئاب لأنها غنية بالتريبتوفان.