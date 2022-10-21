شكرا لقرائتكم خبر عن الطهي بهذه الطريقة يرفع مستويات الكوليسترول.. نصائح صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكوليسترول ليس سيئًا بطبيعته، إنها مادة موجودة بشكل طبيعي في جسمك وهي ضرورية لتكوين الخلايا والهرمونات المنتظمة، إلى جانب وظائف أخرى، تزداد المشكلة عندما يكون هناك الكثير من الكوليسترول المنتشر في جسمك، وهذا إذا لم يتم السيطرة عليه يمكن أن يكون خطيرًا ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويمكن أن يحدث ارتفاع الكوليسترول لأسباب متعددة، أحدها هو الطعام الذي تتناوله وطريقة الطهي التي تعتمد على الدهون المشبعة والمتحولة، فيما يلي بعض الأطعمة وأنماط الطهي التي قد ترفع مستويات الكوليسترول دون أن تدري.

أطعمة وأنماط طهي قد ترفع مستويات الكوليسترول دون أن تدري.

1- الأطعمة المقلية

بحسب موقع "تايمز أوف إنديا" يمكن أن يزيد قلي طعامك من الدهون واستهلاك السعرات الحرارية والكوليسترول بمرور الوقت.الأطعمة المقلية تحتوي على نسبة عالية من الدهون مقارنة بالأطعمة المطبوخة بشكل مختلف.

الكثير من الوجبات السريعة اللذيذة مثل البطاطس المقلية، وغالبًا ما تحتوي الأطعمة المقلية أيضًا على دهون متحولة ضارة بصحة القلب والأوعية الدموية. بدلًا من القلي ، جرب شواء طعامك بدلًا من ذلك.

2- المخبوزات

يمكن للمخبوزات المعبأة والمعالجة أن ترفع مستويات الكوليسترول بمرور الوقت.

لا تزال الرقائق المخبوزة أو غيرها من الوجبات الخفيفة المصنعة تحتوي على نسبة عالية من الدهون وهي مصنوعة في الغالب من الكربوهيدرات المكررة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الدهون الثلاثية في الدم ويسبب التهابًا في الجسم.

ويمكن لزيوت الطهي المستخدمة في هذه المنتجات المخبوزة والتي تبدو صحية أيضًا أن ترفع مستويات الكوليسترول في الدم.

3- اللحوم الحمراء المصنعة

اللحوم المصنعة غنية بالدهون المشبعة والصوديوم، والتي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول في الدم.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة التغذية والأيض وأمراض القلب والأوعية الدموية، يرتبط استهلاك اللحوم المصنعة بانتظام بزيادة مخاطر ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

ليس من الضروري الإقلاع عن هذه الأطعمة تمامًا ويمكنك تناولها من حين لآخر.

ومع ذلك فإن تناول الأطعمة المقلية كل يوم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول لديك ويجعلك أكثر عرضة لمخاطر صحية خطيرة.

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