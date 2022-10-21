شكرا لقرائتكم خبر عن قليل من الدهون لا يؤثر على صحتك.. اعرف أهميتها فى جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثير من الدهون في نظامك الغذائي، وخاصة الدهون المشبعة يمكن أن ترفع نسبة الكوليسترول في الدم ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وعلى الرغم من ذلك لا ينصح بعدم تناول الدهون نهائيا لأن الجسم يحتاج كمية قليلة من الدهون.

وحسب ما ذكره موقع nhs تعتبر كمية قليلة من الدهون جزءًا أساسيًا من نظام غذائي صحي ومتوازن، فى الدهون ومصدر للأحماض الدهنية الأساسية التي لا يستطيع الجسم تكوينها بنفسه.

تساعد الدهون الجسم على امتصاص فيتامين أ وفيتامين د وفيتامين هـ ، و هذه الفيتامينات قابلة للذوبان في الدهون ، مما يعني أنه لا يمكن امتصاصها إلا بمساعدة الدهون.يتم تحويل أي دهون لا تستخدمها خلايا جسمك أو تتحول إلى طاقة إلى دهون في الجسم وبالمثل ، يتم أيضًا تحويل الكربوهيدرات والبروتينات غير المستخدمة إلى دهون في الجسم.

جميع أنواع الدهون غنية بالطاقة، حيث يوفر جرام الدهون، سواء كانت مشبعة أو غير مشبعة ، 9 كيلو كالوري من الطاقة مقارنة مع 4 كيلو كالوري للكربوهيدرات والبروتين.

الأنواع الرئيسية للدهون الموجودة في الطعام هي:

الدهون المشبعة

الدهون غير المشبعة

تحتوي معظم الدهون والزيوت على دهون مشبعة وغير مشبعة بنسب مختلفة.

كجزء من نظام غذائي صحي ، يجب أن تحاول التقليل من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والدهون المتحولة واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة.

الدهون المشبعة

توجد الدهون المشبعة في العديد من الأطعمة ، سواء كانت حلوة أو مالحة، ويأتي معظمها من مصادر حيوانية ، بما في ذلك اللحوم ومنتجات الألبان، وكذلك بعض الأطعمة النباتية ، مثل زيت النخيل وزيت جوز الهند.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة

قطع اللحم الدهنية

منتجات اللحوم، بما في ذلك النقانق والفطائر

الزبدة والسمن

الجبن، وخاصة الجبن الصلب مثل الشيدر

كريمة حامضة و آيس كريم

بعض الوجبات الخفيفة اللذيذة ، مثل مقرمشات الجبن وبعض الفشار

حلويات الشوكولاتة

البسكويت والكعك والمعجنات

زيت النخيل

زيت جوز الهند وكريم جوز الهند

الكوليسترول والدهون المشبعة

الكوليسترول مادة دهنية ينتجها الجسم في الغالب في الكبد.

يتم حمله في الدم على النحو التالي:

البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)

البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الدهون المشبعة في نظامك الغذائي إلى زيادة الكوليسترول الضار LDL في الدم ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية .

الكولسترول "الجيد" HDL له تأثير إيجابي عن طريق نقل الكوليسترول من أجزاء الجسم حيث يوجد الكثير منه إلى الكبد ، حيث يتم التخلص منه.

إرشادات الدهون المشبعة

-يجب ألا يأكل الرجال أكثر من 30 جرامًا من الدهون المشبعة يوميًا

-يجب ألا تأكل النساء أكثر من 20 جرامًا من الدهون المشبعة يوميًا

-يجب أن يكون لدى الأطفال أقل

الدهون المتحولة

توجد الدهون المتحولة بشكل طبيعي عند مستويات منخفضة في بعض الأطعمة ، مثل اللحوم ومنتجات الألبان.

يمكن العثور عليها أيضًا في الزيت النباتي المهدرج جزئيًا، يجب أن يكون الزيت النباتي المهدرج مدرجًا في قائمة مكونات الطعام إذا تم تضمينه.

مثل الدهون المشبعة ، يمكن للدهون المتحولة أن ترفع مستويات الكوليسترول في الدم.

يجب ألا يتناول البالغون أكثر من حوالي 5 جرام من الدهون المتحولة يوميًا