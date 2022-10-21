شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفيد ماء الشعير في عملية إنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر ماء الشعير من أفضل المحفزات لفقدان الوزن، ويأتي ماء الشعير مليئًا بالألياف التي تساعد في الحفاظ على بطنك ممتلئًا، وهو من أفضل المحفزات الغنية بالألياف التي يتم تقديمها بشكل عام كبديل للأرز ويتم احتسابها ضمن فئة الحبوب الكاملة مثل الشوفان والقمح الكامل المعروف أنها توزع الكيلوجرامات. يصرح معظم خبراء التغذية بتناول كوب من ماء الشعير لإنقاص الوزن بشكل فعال وفقا لما نشره موقع food.ndtv

ماء الشعير و إنقاص الوزن

يساعد الشعير في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم.

يحتوي على ألياف قابلة للذوبان في مكافحة الكوليسترول ويقال إنها تحافظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة. يساعد الاستهلاك المنتظم للشعير على طرد السموم من الجسم والأمعاء عبر المسالك البولية. يعمل ماء الشعير أيضًا كمدر للبول ، مما يجعله علاجًا طبيعيًا لعدوى المسالك البولية جنبًا إلى جنب مع حصوات الكلى.

تأتي مياه الشعير مليئة بالألياف التي تساعد في الحفاظ على بطنك ممتلئًا لفترة أطول ، مما يساعد أيضًا على منعك من الوصول إلى الأطعمة المقلية أو السريعة.

يضمن صحة الجهاز الهضمي

يمكن أن يضمن محتوى الألياف في ماء الشعير حركة الأمعاء السلس عن طريق تطهير الجهاز الهضمي. الشعير غني بالألياف القابلة للذوبان مثل بيتا جلوكان. لذا فإن كوبًا من ماء الشعير سيحافظ على قوة عملية الهضم، وهو أمر أساسي لفقدان الوزن.

يساعد على تحسين المناعة

الشعير غذاء غني بالعناصر الغذائية ومليء بكمية كبيرة من الحديد. يساعد الحديد في تحسين حجم الدم وقد يحارب الخمول والتعب. يحتوي هذا الطعام أيضًا على الكثير من مضادات الأكسدة التي تساعد في بناء نظام مناعي قوي والحفاظ عليه ، وإبعاد العدوى الشائعة مثل البرد والسعال والحمى.

ينظم سكر الدم ومستويات ضغط الدم

داء السكري واكتساب الوزن ومرتبطان ارتباطا وثيقا، و عندما يستقر مستوى السكر في الدم ، يمكن إدارة الوزن بشكل فعال. والشعير يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن.