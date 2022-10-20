شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أعراض لحصوات الكلى.. اعرف كيف تتخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصوات الكلى، هي حالة توجد فيها تكوينات غير عادية من الحصوات بسبب تصلب الرواسب التي تتكون من المعادن والأملاح التي تتشكل داخل الكلى.

ما الذي يسبب حصوات الكلى

وفقا لموقع " healthline"، إذا بقيت حصوات الكلى غير مكتشفة لفترة طويلة ، فإنها تستقر في الحالب، مما قد يمنع تدفق البول ويؤدي إلى تضخم الكلى، بعض أسباب هذه الحالة تشمل: النظام الغذائي ، ووزن الجسم الزائد، وبعض الحالات الطبية، وبعض المكملات والأدوية.

الأعراض الشائعة لحصوات الكلى

تأتي الحالة مع مجموعة من العلامات والأعراض غير الصامتة، إليك قائمة يجب الحذر منها:

تغيرات مفاجئة في لون البول ، ألم أو إحساس بالحرقان عند التبول، ألم ينتشر إلى أسفل البطن والفخذ وألم في الجانبين (موقع الكلية).

أعراض غير عادية لحصوات الكلى

يمكن أن تكون حصوات الكلى مؤلمة، ويمكن أن تجعل حياتك اليومية مشكلة، فيما يلي بعض الأعراض التحذيرية التي قد لا يتم اكتشافها أثناء معاناتك من حصوات الكلى:

الشعور بألم في أسفل الظهر. دم في البول. الشعور بالألم أثناء التبول . عدم القدرة على التبول بشكل صحيح. البول كريه الرائحة. الغثيان . الحمى والقشعريرة.

كيفية التخلص من حصوات الكلى بشكل طبيعي

هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد بشكل فعال في التخلص من حصوات الكلى بشكل طبيعي ، وإليك قائمة ببعضها:

زيادة تناول السوائل ، وشرب الكثير من الماء ، ويمكنك تناول مزيج من عصير الليمون وزيت الزيتون ، وإضافة عصير التفاح. الخل لنظامك الغذائي ، واستهلك عصير الكرفس.