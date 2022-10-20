حددي شكل كرشك لتعرفي المشروب الذي يساعدك على التخلص منه

بيروت - نادين محمد - قد تعانين من انتفاخ بطنك وتحلمين بأن تحصلي على قوام رشيق وبطن مسطح. كما تتمنين أن تتمكني من ارتداء كل الملابس التي تحبين. وما عليك أن تعرفيه هو أن هذا الهدف ليس مستحيلاً وأنه يمكنك أن تتخلصي من الكرش بسهولة. لكن عليك أولاً أن تحددي شكله لتكتشفي الطريقة الأمثل للقيام بذلك.

1 الكرش على شكل كأس العصير

إذا كان بطنك المنتفخ يشبه الكأس المستديرة ذات الساق الطويلة، يمكنك أن تتخلصي منه من خلال امتناعك عن تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر وعلى عدد كبير من السعرات الحرارية. إذاً قولي وداعاً للمشروبات الغازية والعصائر المحلاة. وبالطبع تناولي تلك الطبيعية باعتدال.

جربي وصفة الليمون والنعناع: قطعي ليمونتين إلى دوائر واسحقي 15 ورقة نعناع.

ضعي المكونات في وعاء يحتوي على ليتر من الماء في الثلاجة لمدة 24 ساعة قبل أن تشربي الماء.

2 الكرش على شكل مكواة

هل يأخذ بطنك هذا الشكل؟ إذاً من الضروري أولاً أن تمارسي الرياضة وأن تتبعي نظاماً غذائياً يرتكز على تناول الفاكهة الطازجة والأطعمة الخالية من اللاكتوز. ولا تنسي هذا: تجنبي المأكولات التي تحتوي على منكهات صناعية.

جرّبي وصفة التفاح والقرفة: قطعي تفاحة إلى قطع رقيقة وانزعي البذور.

ضعي القطع في إبريق زجاجي مع عود من القرفة وأضيفي قطع الثلج.

إحفظي العصير في الثلاجة لمدة ساعة قبل أن تشربيه.

3 الكرش على شكل تفاحة

إذا كان هذا الوصف ينطبق على بطنك، فهذا يعني أنّك تعانين من التوتر الذي يدفعك إلى تناول كمية كبيرة من الطعام. لذا احرصي على الاسترخاء وعلى الحدّ من استهلاكك الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الشوفان والسبانخ...

جرّبي وصفة اللبن والطماطم: قشري حبة من الطماطم وقطعيها ثم ضعي القطع في الخلاط مع كوب من اللبن الزبادي وعصير ليمونة واحدة. أضيفي النكهة التي تحبين واخفقي المكونات جيداً.

4الكرشعلى شكل أنف معكوف

في حال كان بطنك مترهلاً أي أنه يشبه الأنف المعكوف، يعني هذا أنّك تعانين من قصور في عمل الغدة الدرقية. لذا، عليك أن تتناولي أطعمة تحتوي على اليود مثل مختلف أنواع الأسماك.

جرّبي وصفة المانغا والزنجبيل: ضعي قطعة مبشورة من جذر الزنجبيل وقطع ثلج وكوباً من قطع المانغا مع الماء في إبريق زجاجي لمدة ساعة في الثلاجة قبل أن تتناولي المزيج.

5 بطن المرأة الحامل

يعتقد الكثيرون خطأ أنك حامل. وفي هذه الحالة عليك أن تمارسي التمارين الرياضية المناسبة لتتمكني من التخلص من انتفاخ بطنك وتحرقي الدهون المتراكمة فيه. واعلمي أنه يمكنك أن تحققي هذا الهدف بسهولة على أن تركزي على الطعام الصحي أيضاً.

جربي وصفة الموز وبذور الكتان: ضعي في الخلاط حبة من الموز وكوباً من عصير الليمون وملعقتين وسط من بذور الكتان وملعقتين وسط من اللبن. إخفقي المكونات إلى أن تتحول إلى مزيج سائل. تناوليه بارداً.

6 الكرش على شكل إجاصة

في حال كان بطنك يشبه الإجاصة، احرصي على التخلص منه من خلال تجنبك تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون الضارة والسكّريات. إذاً أضيفي إلى مائدتك كمية كبيرة من الخضار الخضراء.

جرّبي وصفة حساء التفاح والخيار: إنزعي لب 5 حبات من التفاح بواسطة ملعقة.

قشري بصلة واحدة وقطعيها إلى قطع صغيرة.

ضعي في الخلاط لبّ التفاح والبصل مع لبّ 3 خيارات مقشّرة والقليل من التباسكو وزيت الزيتون وعصير الليمون.

إخفقي المكوّنات وأضيفي الملح والبهار. تناولي الحساء فوراً.

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