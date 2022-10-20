هذه هي صفات شخصيتك التي تمنعك من خسارة وزنك الزائد

بيروت - نادين محمد - تبحثين عن أفضل الطرق التي قد تساعدك على تخسيس وزنك الزائد. وأحياناً لا تتوصلين إلى ذلك. إذاً اعلمي أنّ الأمر لا يرتبط بنمط حياتك وببرنامجك الغذائي فحسب، بل بشخصيتك أيضاً. فبعض طباعك قد تمنع فقدانك الكليوغرامات الزائدة.

يشير اختصاصي نفسي يُدعى باتريك فاغان إلى أنّه لا بدّ من تحليل شخصيّة كل مَن يريد أن يخسر الوزن أولاً. والسبب أنّ بعض صفاته قد تدفعه إلى تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات الأساسية. فماذا عنك؟ حدّدي أبرز طباعك لكي تتمكني من التخلّي عن التصرفات والعادات السيئة التي تحول دون بلوغك الرشاقة.

أنت سريعة الغضب

هل يتبدّل مزاجك بسرعة؟ أي هل تنتقلين من حالة الفرح إلى حالة الحزن والتوتر من دون سابق إنذار؟ إعلمي أنّ الأشخاص الانفعاليين عادة ما يعانون من زيادة الوزن وخصوصاً بعد أن يتخطوا الأربعين من عمرهم. فإذا كنت من هؤلاء، إليك هذه النصائح:

- امتنعي عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الملح، السكّر والدهون.

-اعتمدي نظاماً غذائياً صحياً ومتوازناً لكي تحققي حلم الرشاقة.

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أنت انطوائية

إذا كنت لا تحبين أن تعيشي في الأجواء الصاخبة وتفضلين غالباً البقاء بمفردك، فإنك تجدين صعوبة في خسارة الوزن الزائد لأنّك تتناولين طعامك بسرعة وغالباً ما تختارين الأطباق التي تحتوي على الدهون وتلك الجاهزة. كما أنّك تشاهدين التلفزيون أثناء قيامك بذلك أو تقرئين كتاباً أو تستمعين إلى أغنية. وفي هذه الحالة، أنت لا تُدركين ما تأكلين. لذا، نقدّم لك هذه النصيحة: احرصي على أن تنتبهي إلى ما يحتوي عليه طبقك وأن تركّزي على ذلك لكي لا تستهلكي كمية كبيرة من الطعام.

أنت مرحة جداً

إذا كنت تمتلكين شخصية مرحة، فإنّك قد تعبّرين عن ذلك من خلال تناولك الطعام ولا سيما ذلك الذي يحتوي على السكّر والدهون، ما يعني اكتسابك الوزن الزائد. إذاً، احرصي على أن تميّزي بين المرح النفسي والفرح المرتبط بالأكل.

أنت دائمة الحزن

هل تُظهرين دائماً عدم رضاك على ما يجري في محيطك وما تنطوي عليه حياتك من أحداث؟ اعلمي أنّ هذا قد يدفعك إلى تناول الأطعمة المسبّبة لزيادة الوزن في الفترات الفاصلة بين الوجبات. فالطعام، بالنسبة إليك، هو وسيلة للتخلص من الهموم. لذا، إليك هذه النصيحة: استبدلي الأكل بأمر آخر. مارسي مثلاً التمارين الرياضية، فهي تشكل علاجاً نفسياً فعلياً مهماً جداً.

أنت مثالية

هل تصرّين على إتمام كل المهمات والأعمال على أكمل وجه ومن دون زيادة أو نقصان؟ إذاً، أنت تميلين إلى المثالية وهذا ما يجعلك تفرضين على نفسك قواعد صارمة تمنع زيادة وزنك. لكن، احرصي على ألا يدفعك هذا الطبع إلى أن تعتمدي حمية غذائية قاسية جداً قد تعرّض صحتك للخطر. استشيري دائماً الاختصاصية لكي تأخذي القرارات الصائبة في هذا السياق.

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