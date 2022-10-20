شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر النظام الغذائي السيئ على صحة الكلى.. نصائح صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعلم جميعًا أن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسمنة هي الأسباب الأكثر شيوعًا لأمراض الكلى المزمنة، حيث يساهم كل منها في الضرر الذي يتسبب في فشل الكلى.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي مشاكل المسالك البولية والالتهابات في أجزاء مختلفة من الكلى إلى تدهور وظيفي طويل المدى، تُعرف هذه الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى أو الفشل بشكل عام باسم اضطرابات نمط الحياة، تتطور مثل هذه الاضطرابات بسبب أنماط الحياة السيئة والعادات السيئة.

ما الرابط بين النظام الغذائي وصحة الكلى

وفقا لتقرير موقع " thehealthsite" يؤثر الطعام الذي تتناوله بانتظام على صحة ووظيفة كليتيك، تقوم الكلى بتصفية أكثر من 200 لتر من الدم كل يوم، والتخلص من الفضلات والمياه الزائدة، كلما زادت كمية الطعام الذي تستهلكه ، زاد عمل كليتيك.

وبالتالي، تؤثر جودة وكمية الطعام على كليتيك يوميًا، إذا كنت لا تتناول الطعام الصحيح ، فأنت في خطر متزايد للإصابة بأمراض الكلى ، والتي يصعب اكتشافها في مراحلها المبكرة.

يعد نظامك الغذائي جزءًا لا يتجزأ من علاجك لأن كليتيك لم تعد قادرة على إزالة الفضلات والسوائل من دمك، لذلك ، سوف تحتاج إلى تنظيم تناول السوائل وبعض الأطعمة في نظامك الغذائي.

تركز معظم الحميات الكلوية على التخلص من الفضلات والسموم في الدم، لذلك ، أثناء غسيل الكلى ، من المرجح أن يوصي طبيبك بالحد من تناول الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور والسوائل.

ما هو الطعام الجيد لمرضى غسيل الكلى البروتين

يوصي أخصائيو التغذية الكلوية باتباع نظام غذائي غني بالبروتين لمن يخضعون لغسيل الكلى، يُوصى بوزن 1.2 جم / كجم من وزن الجسم المثالي، يعد الحفاظ على مستويات البروتين الصحي في الدم أمرًا ضروريًا لتعويض الخسائر التي تحدث أثناء غسيل الكلى والتأكد من أنك لا تفقد الوزن الجاف.

الحبوب

قد يحتاج بعض الأفراد إلى الحد من تناول السعرات الحرارية لفقدان الوزن أو التحكم في نسبة السكر في الدم، إذا كنت لا تندرج تحت هذه الفئة، يمكنك أن تأكل كما تريد من هذه المجموعة الغذائية.

تعتبر الحبوب والخبز مصادر جيدة للسعرات الحرارية، ومع ذلك ، على عكس الأشخاص العاديين الذين يُنصح بتناول الحبوب الكاملة والحبوب ، يُنصح مرضى غسيل الكلى بتناول المنتجات المكررة مثل الخبز الأبيض وما إلى ذلك ، لتقليل محتوى البوتاسيوم والفوسفور

الخضراوات

تحتوي جميع الخضراوات على البوتاسيوم، لكن بعض الخضراوات تحتوي على أكثر من غيرها ويجب الحد منها أو تجنبها، الحد من تناول البوتاسيوم يحمي قلبك، يجب اختيار الخضار التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم قبل الاستهلاك النض في الماء يقضي على البوتاسيوم بنسبة تصل إلى 70-80٪ وليس بالكامل؛ لذلك ، كن حذرًا أثناء تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم ، مثل البطاطس ، والخضراوات ، والقرنبيط ، بدلاً من ذلك ، يمكنك الاختيار من بين المكونات المختلفة مثل الفلفل، القرع، والملفوف.

الفواكه

الفواكه هي مصادر عالية للبوتاسيوم. ومع ذلك ، يمكن استهلاك الفاكهة مثل الأناناس (شريحتين) والبابايا (شريحتين رفيعتين) والتفاح / الكمثرى / الجوافة / الفراولة / العنب البري (4 قطع) بأمان في أيام عدم غسيل الكلى. لذلك ، من الضروري أن نفهم أنه يجب استهلاك أي فاكهة بكميات موصى بها.

على الرغم من فهمنا للطعام المناسب الذي يحتاجه الفرد لغسيل الكلى، دعنا أيضًا نضع في اعتبارنا النصائح الأساسية التي يمكن أن تكون مفيدة في المستقبل:

استخدم فقط الخضار الطازجة المقطعة للطبخ وتجنب الخضار المقطعة / المخزنة مسبقًا

البقوليات تحتاج إلى الغسيل قبل الطهي

بياض البيض يمكن تناول 2-3 بحرية كل يوم

البروتين النباتي غني بالبوتاسيوم والفوسفور

يحتوي حليب الأرز واللوز على نسبة منخفضة من الفوسفور ويمكن استخدامهما بدلاً من الحليب .

لمساعدتك على تجنب الملح ، يمكن استخدام العديد من الأعشاب والتوابل لجعل نظامك الغذائي أكثر إثارة للاهتمام