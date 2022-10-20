شكرا لقرائتكم خبر عن عادات صباحية تساعد على إنقاص وزنك.. ابدأ يومك بكوب من الماء والتعرض للشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكافح الكثير من الناس حول العالم لفقدان الوزن، قد يبدو التخلص من عدد من الكيلوجرامات أمرًا صعباا في بعض الأحيان، حيث يتبع الناس نظامًا غذائيًا معقدًا ونمط حياة لجعل ذلك ممكنًا.

ومع ذلك، هناك العديد من العادات الصباحية البسيطة التي يمكن لأي شخص دمجها في نظامه اليومي للمساعدة في إنقاص الوزن وفقا لموقع " medicalnewstoday".

تناول وجبة فطور غنية بالبروتين

يعتبر الإفطار أهم وجبة في اليوم، عندما يكون هناك وجبة إفطار مناسبة لشخص ما، يمكن أن يساعد ذلك في تحديد المسار لبقية اليوم، سيساعد تناول وجبة الإفطار الغنية بالبروتين في إبطاء الرغبة الشديدة في تناول الطعام، يمكن أن يساعد هذا أيضًا في إنقاص الوزن.

كشفت الدراسات التي أجريت على مجموعة من الأشخاص أن تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين يرتبط بانخفاض اكتساب الدهون وتقليل تناول الشخص.

يمكن لوجبة الإفطار الغنية بالبروتين أن تقلل الجوع وتجعل الشخص ممتلئًا لفترة أطول مقارنةً بوجبة الإفطار العادية بالبروتين، ستعمل البروتينات أيضًا على تقليل مستوى هرمون الجوع الذي ينتج في الجسم ، وهو المسؤول عن زيادة الشهية.

يمكن أن تكون وجبة الإفطار، بما في ذلك البيض والمكسرات والبذور ومصادر أخرى من البروتينات الخالية من الدهون ، خيارًا جيدًا.

شرب كمية كافية من الماء

من الضروري أن يبدأ كل شخص صباحه بكوب من الماء، هذه واحدة من أبسط الطرق لتعزيز فقدان الوزن، فعندما يستهلك الشخص الماء، يمكن أن يساعد في زيادة إنفاق الطاقة، يمكن لشرب الماء أيضًا أن يقلل من شهية الشخص ويقلل من تناول الطعام المفرط لدى عدد قليل من الأفراد.

يوصى باستهلاك ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يوميًا للمساعدة في إنقاص الوزن، في بعض الحالات ، عندما يكون لدى الشخص وزن كبير جدًا ، تختلف كمية الماء التي يجب استهلاكها.

قياس الوزن

يمكن أن يكون قياس أنفسنا كل صباح وسيلة فعالة لتتبع التقدم اليومي وتحسين ضبط النفس، فعندما نزن أنفسنا كل صباح، يمكن أن يساعدنا ذلك على تطوير عادات أو سلوكيات صحية يمكن أن تعزز فقدان الوزن وتحافظ على صحتنا.

الحصول على ما يكفي من الشمس

افتح الأبواب والنوافذ، ودع بعض ضوء الشمس ينساب لبضع دقائق في مكاننا، يساعد على بدء الصباح ويساعد في إنقاص الوزن.

وجدت مجموعة صغيرة من الدراسة أنه عندما يتعرض الشخص لمستوى معتدل من ضوء الشمس خلال وقت معين من اليوم، يمكن أن يكون لذلك تأثير على وزن الجسم، تعريض أنفسنا لأشعة الشمس هو أيضًا وسيلة لمساعدة الجسم على إنتاج فيتامين د .

تعتمد كمية التعرض لأشعة الشمس التي يحتاجها الشخص على نوع بشرته وموسمها وموقعها، يمكن التعرض لمدة 15 دقيقة كل صباح أن يكون له تأثير مفيد على فقدان الوزن.

من المهم أيضًا ملاحظة الإفراط في تعريض أنفسنا لأشعة الشمس لأن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تلحق الضرر بالجلد. يمكن استخدام الملحقات مثل واقي الشمس لتقليل الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية.

ممارسه الرياضى

ممارسة الرياضة أو النشاط البدني لا يقل أهمية عن النظام الغذائي، يمكن أن تحافظ ممارسة الرياضة في الصباح على بقاء مستويات السكر في الدم عند المستوى الأمثل طوال اليوم.

تساعد التمارين الجسم على حرق السعرات الحرارية الزائدة وتحسين الكثافة، التمارين مهمة لتحسين الصحة العامة للإنسان.

الحصول على قسط كافٍ من النوم

يمكن أن يساعد النوم مبكرًا والحصول على قسط إضافي من النوم في إنقاص الوزن، يرتبط الحرمان من النوم بزيادة الوزن لأنه يمكن أن يزيد الشهية.

يؤدي تقييد النوم أو الحرمان إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول نسبة عالية من الكربوهيدرات أو الأطعمة المصنعة. لذلك ، من المهم الحصول على قسط كافٍ من النوم لتجنب هذه الرغبة الشديدة وانخفاض الشهية.