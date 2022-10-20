أفضل 3 حميات لفقدان الوزن بسهولة

بيروت - نادين محمد - الحمية ليست فقط لتخسيس الوزن، ولكنها تعني في الأساس الحفاظ على صحتكِ، وتحسين نشاطكِ، والتخلص من بعض المشاكل التي قد تعانين منها، عن طريق تغيير نمط الحياة، ولهذا هناك بعض الحميات التي قد تناسبكِ لكنها لا تناسب شخص آخر.

ولكننا اخترنا لكِ اليوم أشهر 3 أنواع حميات يمكنكِ تجربتها واختيار الأنسب لكِ، والتي قد تساعدكِ على فقدان الوزن بسهولة، حيث إنها لا تحتاج إلى نظام صارم، ولكنها تركز أكثر على تغيير نمط الحياة.



1- حمية البحر الأبيض المتوسط

لطالما اعتبرت حمية البحر الأبيض المتوسط ​​المعيار الذهبي للتغذية والوقاية من الأمراض والعافية وطول العمر، وهذا يعتمد على فوائدها الغذائية العديدة، والأهم أنه من السهل اتباعها.

كيف تعمل؟

يعتمد نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي على الأطعمة التي يأكلها الناس في دول مثل إيطاليا واليونان بشكل تقليدي، وهي غنية بما يلي:

خضروات

الفاكهة

كل الحبوب

سمك

المكسرات

عدس

زيت الزيتون

يجب تناول أطعمة مثل الدواجن والبيض ومنتجات الألبان باعتدال، بينما سيكون تناول اللحوم الحمراء محدود.

أطعمة سيتم تناولها بحذر

الحبوب المكررة

الدهون المتحولة

اللحوم المصنعة

زيادة سكر

الأطعمة الأخرى المصنعة للغاية

الفوائد الصحية

ارتبط تركيز هذا النظام الغذائي على الأطعمة والنباتات المصنعة بشكل طفيف مع انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة متعددة وزيادة متوسط ​​العمر المتوقع، كما تظهر الدراسات أيضًا أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​له تأثير وقائي ضد بعض أنواع السرطان.

وعلى الرغم من أن النظام الغذائي قد تم تصميمه لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، إلا أن العديد من الدراسات تشير إلى أن نمطه الغذائي القائم على النبات، والذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة يمكن أن يساعد أيضًا في إنقاص الوزن؟

بالإضافة إلى ذلك ، يشجع نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي على تناول الكثير من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، والتي قد تساعد في مكافحة الالتهاب والإجهاد التأكسدي عن طريق تحييد الجذور الحرة.

انتبهي

نظرًا لأن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​لا تركز بشكل كبير على منتجات الألبان ، فمن المهم التأكد من أنك لا تزال تحصل على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د في نظامك الغذائي.



2- نظام داش DASH الغذائي

نظام DASH الغذائي، يقدّم خطة غذائية مصممة للمساعدة في علاج ارتفاع ضغط الدم أو الوقاية منه، والذي يُعرف سريريًا باسم ارتفاع ضغط الدم.

ويؤكد على تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون، ويحتوي على نسبة منخفضة من الملح واللحوم الحمراء والسكريات المضافة والدهون.

ورغم أن نظام DASH الغذائي ليس نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن، ولكن نتائجه جاءت بفقدان الأشخاص أوزانهم.

كيف يعمل؟

يوصي نظام DASH الغذائي بحصص محددة من مجموعات غذائية مختلفة، ويعتمد عدد الحصص التي يتم تشجيعك على تناولها على مقدار السعرات الحرارية التي تتناوليها يوميًا.

على سبيل المثال ، يأكل الشخص العادي الذي يتبع نظام DASH الغذائي يوميًا ما يلي:

خمس حصص من الخضار

خمس حصص من الفاكهة

سبع حصص من الكربوهيدرات الصحية مثل الحبوب الكاملة

حصتين من منتجات الألبان قليلة الدسم

حصتين أو أقل من اللحوم الخالية من الدهون

بالإضافة إلى ذلك ، يوصى بتناول المكسرات والبذور مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

الفوائد الصحية

ثبت أن نظام DASH الغذائي يقلل مستويات ضغط الدم والعديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما انه قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون والمستقيم.

وتشير الدراسات إلى أن نظام DASH الغذائي يمكن أن يساعدك أيضًا على إنقاص الوزن على سبيل المثال ، وجد تحليل لـ 13 دراسة أن الأشخاص الذين يتبعون نظام DASH الغذائي فقدوا وزنًا أكبر خلال 8-24 أسبوعًا من الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا تحكميًا.

كما وجدت دراسة أخرى أجريت على البالغين المصابين بالسمنة لمدة تزيد عن 12 أسبوعًا أن نظام DASH الغذائي ساعد في تقليل الوزن الإجمالي للجسم ونسبة الدهون في الجسم وكتلة الدهون المطلقة لدى المشاركين في الدراسة مع الحفاظ على قوة العضلات.

انتبهي

في حين أن نظام DASH الغذائي قد يساعد في إنقاص الوزن وخفض ضغط الدم لدى الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم، إلا أن هناك أدلة مختلطة على تناول الملح وضغط الدم.

تم ربط تناول القليل من الملح بزيادة مقاومة الأنسولين، واتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم ليس الخيار الصحيح للجميع.

ويعد النظام الغذائي منخفض الصوديوم مثل نظام DASH الغذائي أكثر ملاءمة للأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو الحالات الصحية الأخرى التي تستفيد من أو تتطلب تقييد الصوديوم.



3- النظم الغذائية النباتية والمرنة

أصبح النظام الغذائي النباتي هو واحد من أكثر الأنظمة الشائعة حالياً، بسبب فوائده العديدة لصحة الجسم، وفقدان الوزن، ويوجد منه العديد من الأنواع المختلفة، أشهرهم النظام النباتي المرن.

كيف يعمل؟

تقيد الأنظمة الغذائية النباتية التقليدية اللحوم بجميع أنواعها ولكنها تسمح بمنتجات الألبان، كما تقيّد بعض الأنواع من هذا النظام جميع المنتجات الحيوانية، بما في ذلك منتجات الألبان والزبدة وأحيانًا المنتجات الثانوية الأخرى مثل العسل.

ولا تحتوي خطة الأكل المرنة على قواعد أو توصيات واضحة حول السعرات الحرارية والمغذيات الكبيرة، لذا فهي تعتبر أسلوب حياة أكثر من كونها نظامًا غذائيًا، وتشمل مبادئها:

استهلاك البروتين من النباتات بدلا من الحيوانات

تناول معظم الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة

تناول الأطعمة الأقل معالجة والأكثر طبيعية

الحد من السكر والحلويات

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسمح بمرونة استهلاك اللحوم والمنتجات الحيوانية من وقت لآخر.

الفوائد الصحية

أظهرت العديد من الدراسات أن الأنظمة الغذائية النباتية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، بما في ذلك علامات محسنة لصحة التمثيل الغذائي، وانخفاض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، كما أثبت نتائجه في عملية إنقاص الوزن.

انتبهي

قد يكون من الصعب في بعض الأحيان الحفاظ على أنماط الأكل القائمة على النبات مثل النظام النباتي وقد تشعرين بالقيود، خاصة إذا كنتِ تقومين بالتبديل من أسلوب تناول اللحوم.

وبينما تجعل مرونة النظام الغذائي من السهل اتباعه، إلا أن المرونة المفرطة معه قد تبطل فوائده.

نصيحة "الجميلة": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج يجب استشارة طبيب مختص.



المصدر: Healthline

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