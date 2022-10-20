شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب أن تزن نفسك كل يوم؟ اعرف الإيجابيات والسلبيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سواء كان هدفك هو إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه، لا توجد قاعدة واحدة تناسب الجميع حول عدد المرات التي يجب أن تقوم فيها بقياس الوزن، هذا يتوقف على ما يناسبك، المراقبة اليومية للوزن جيدة لبعض الأشخاص الذين لديهم الحافز والشعور بالراحة ويدركون التقلبات الطبيعية في وزن الجسم لكن بالنسبة للآخرين ، يمكن أن يكون أكثر ضررًا من كونه مفيدًا ، وفقا لما نشره موقع " livestrong".

بعض الإيجابيات لفحوصات الوزن اليومية:1 -التحفيز

إذا كان هدفك هو إنقاص وزنك، فقد يكون من المشجع رؤية انخفاض الوزن ، قال سانام حفيظ ، أخصائي علم النفس العصبي وأستاذ في جامعة كولومبيا، إن وزن نفسك يوميًا يمكن أن يثبت صحة ما تفعله، يعمل الرقم الموجود على المقياس كمصدر إلهام لاتخاذ الخيارات التي تخدم أهدافك في إنقاص الوزن.

2 -المسئولية

وزن نفسك بانتظام يساعد في المساءلة ، خاصةً عندما تتبع برنامجًا لإنقاص الوزن، بالنسبة لبعض الأشخاص ، يمكن أن تساعدك مراقبة الوزن اليومية على الاستمرار في المسار، لا يؤدي الرقم على المقياس إلى خلق الوعي حول تأثيرات عاداتك الغذائية فحسب، بل يساعدك أيضًا في التعرف على الوقت الذي تصل فيه إلى مرحلة الاستقرار وتحتاج إلى تغيير استراتيجيتك.





سلبيات قياس الوزن يوميا :

1-أرقام مضللة

ربما واجهت هذا السيناريو: في الصباح ، يشير المقياس إلى رقم واحد ، ولكن بعد بضع ساعات يعرض رقمًا آخر، إذن ماذا يعطي؟ الوزن يمكن أن يتقلب بشكل طبيعي بمقدار بضعة جرامات اعتمادًا على عوامل مثل تناول السوائل وتناول الملح والدورة الشهرية.

2 -الشعور بالاحباط

قد تؤدي المراقبة المنتظمة للرقم على الميزان إلى إغفال المؤشرات الأخرى للصحة ، مثل صحتك العقلية أو مستويات الطاقة لديك.

3 - يساهم في السلوكيات غير الصحية

إذا كنت تزن نفسك كل صباح وكنت غير راضٍ عن النتائج ، فقد يفسد ذلك مزاجك لليوم أو يؤدي إلى عادات غير صحية مثل تخطي وجبات الطعام أو اضطراب الأكل .

عندما يتعلق الأمر بعدد مرات تسجيل الوصول إلى وزنك ، فلا يوجد جدول أفضل، هذا يعني أن المراقبة اليومية لا تمنحك بالضرورة ميزة في إنقاص الوزن، يمكنك أن تكون ناجحًا بنفس القدر في الوصول إلى أهدافك من خلال وزن نفسك أسبوعيًا أو حتى أقل.

أفضل جدول للوزن هو الذي يجعلك تشعر بالحماس والنشاط بشأن رحلة إنقاص الوزن، إذا كان وزن نفسك كل يوم يشجعك ، فبكل الوسائل ، استمر في القيام بذلك، ولكن إذا وجدت نفسك تشعر بالضيق بعد عمليات الوزن اليومية ، فقد يكون الوقت قد حان لإعادة التقييم، ربما تكون الجلسات الأسبوعية أو نصف الشهرية أفضل بالنسبة لك.