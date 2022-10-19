شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل المشروبات لفقدان الوزن بسرعة.. منها الشاي الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر زيادة الوزن من أبرز المشاكل التى يعانى منها الكثيرون وتؤثر على الصحة وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ومنها مرض السمنة والسكر والضغط.

وحسب ما ذكره موقع healthifyme يعد تناول مشروبات إنقاص الوزن أحد الحلول المناسبة فى انقاص الوزن ومنها:

-خل التفاح لتخفيف الوزن

عندما يتعلق الأمر بمشروبات إنقاص الوزن، فإن خل التفاح هو من بين أكثر المشروبات شعبية، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن خل التفاح مفيد فى إنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة بالجسم.

عندما تستهلك خل التفاح، فإن المكون الرئيسي هو حمض الأسيتيك. يستهدف دهون الجسم عن طريق زيادة التمثيل الغذائي في الجسم ، وهذا المشروب معروف جيدًا بتثبيت مستويات السكر في الدم نتيجة لذلك، سيكون لديك سيطرة أكبر على رغباتك الشديدة، بسبب استهلاكك لعدد أقل من السعرات الحرارية.

الشاي الأخضر

المشروب الآخر الذي يندرج تحت فئة مشروبات إنقاص الوزن هو الشاي الأخضر، وهو معروف في جميع أنحاء العالم بخصائصه المضادة للأكسدة ، مما يجعله رائعًا لصحتك.

يلعب الشاي الأخضر دورًا رئيسيًا في زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك نتيجة لذلك، يصبح جسمك فعالاً في تحويل الأطعمة والمشروبات التي تتناولها إلى طاقة.

هناك طريقة مناسبة لعمل مشروبات إنقاص الوزن هذه. إذا قمت بغلي الماء لفترة طويلة ، فقد يؤدي ذلك إلى تدمير مادة الكاتيكين ، مما يجعل هذا المشروب غير فعال تحتاج إلى إحضار الماء لدرجة الغليان ، قبل تركه لمدة 10 دقائق. عندها فقط يجب سكبه فوق أوراق الشاي الأخضر. اتركيه لمدة دقيقة قبل تصفية الأوراق.

الماء هو أفضل مشروب لتعزيز التمثيل الغذائي الخاص بك ومساعدتك على إنقاص الوزن.

كيف تشرب خل التفاح لإنقاص الوزن؟

أضف 5-10 مل من خل التفاح إلى 250 مل من الماء بدرجة حرارة الغرفة. اشربه في الصباح على معدة فارغة، إنه يعزز عملية التمثيل الغذائي ، وينظف نظامك، وهو علاج رائع لاحتباس الماء يجب أن يتم تناول خل التفاح مع اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة من أجل رؤية نتائج إيجابية.

ما الذي يجب أن أشربه قبل النوم لإنقاص الوزن؟

ج: يمكنك شرب ماء القرفة مع العسل الخام ليلاً. القرفة من التوابل الممتازة التي تعمل على تحسين معدل الأيض والعسل الخام يحسن الهضم.