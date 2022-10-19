شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة تكيس المبايض.. أطعمة تسيطر على الحالة.. منها التوابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة المبيض متعددة الكيسات أو متلازمة تكيس المبايض هي حالة تسبب تغيرات هرمونية في الجسم، بسبب هذه التغيرات الهرمونية يمكن أن تتضخم المبايض مع تكوين أكياس صغيرة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية أو السمنة أو نمو الشعر والعديد من المشكلات الأخرى.

ومع ذلك، يمكنك معالجة أعراض الحالة من خلال بعض التغييرات في نمط الحياة مثل التغييرات في عادات الأكل وممارسة الرياضة بانتظام والنوم جيدًا من بين تغييرات أخرى.

وفقا لموقع " healthline"، عادات الأكل الخاصة بك لها تأثير على الحالة، وبالتالي، من المهم أن تأكلى جيدًا، أيضا تجنبى الأطعمة التي قد تكون محفزًا لحالتك وبدلاً من ذلك، أضيفى الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في إدارة الحالة.

إليك بعض الأطعمة التي يمكن أن يشملها نظامك الغذائي والتي ستساعدك حال الإصابة بمتلازمة تكيّس المبايض.

الدهون الصحية:

الدهون ليست سيئة دائمًا، يمكن أن يساعد تضمين الدهون الصحية في نظامك الغذائي في موازنة وتنظيم هرموناتك، يعتبر الأفوكادو والمكسرات والسمن والعديد من الأطعمة الأخرى مصادر للدهون الجيدة، ويمكن أن يكون تناولها بكميات معتدلة مفيدًا لصحة الجسم.

الأطعمة الغنية بالألياف:

يمكن أن تكون إضافة الألياف إلى نظامك الغذائي صحية لحالتك، إلى جانب الألياف ، من المهم أيضًا تناول طعام غني بالبروتينات، تعتبر الخضراوات والفواكه ذات الأوراق الخضراء مصادر جيدة للألياف ويجب عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي.

التوابل:

قد تسبب الحالة التهابات، لذلك من الضروري تضمين الأطعمة التي لها خصائص مضادة للالتهابات، بعض التوابل والأعشاب مثل الكركم والقرفة وغيرها لها خصائص مضادة للالتهابات ويجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي.