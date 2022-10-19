شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لحمايتك من نزلات البرد مع انخفاض درجات الحرارة وتقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من التحذيرات التي تقدمها هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات حرارة الطقس، والتعرض لتقلبات شديدة مع زيادة فرص تساقط الأمطار، وكل هذه التغيرات تعد من الأمورالطبيعية خلال فصل الخريف.

ففصل الخريف معروف أنه يزداد خلاله فرص الإصابة بنزلات البرد ،ولذا يجب اتخاذ العديد من التدابير التي تسهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد المختلفة، ويقدمها موقع “HEALTHLINE”.

حث التقرير على ضرورة الخروج خلال ساعات النهار في الهواء الطلق، فهذه النصيحة تسهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، وتجديد خلايا الجسم بشكل ملحوظ، وأيضا حماية الجسم من التعرض لأي مضاعفات صحية، ولذا يجب المشي يوميا 30 دقيقة.

وأشار التقرير إلى ضرورة ارتداء ملابس مناسبة أثناء الخروج لتجنب التعرض للتقلبات الجوية، لأنه في حالة تساقط الأمطار، أو برودة الطقس بشكل مفاجئ، قد يزداد التعرض لفرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة.

ومن أهم النصائح التي قدمها التقرير هي الاهتمام بالتغذية الصحية، أي تناول الأطعمة التي تحارب العدوي، كالإكثار من تناول الفواكه والخضراوات، كالبرتقال والبروكلي، والجوافة، والرمان، جميعها أطعمة مهمة وتعمل على تقوية المناعة.

وأكد التقرير، أن الاهتمام بالنظافة الشخصية من أهم النصائح التي تقلل فرص الإصابة بنزلات البرد والمشاكل التنفسية خلال تقلبات الطقس، فـ97% من الأشخاص الذين لا يغسلون أيديهم يزداد لديهم فرص الإصابة بالعدوي، ولذا عليك غسيل اليدين بالماء والصابون جيدا، وفركها وشطفها جيدا.

وأخيرا، نصح التقرير بضرورة أخذ القسط الكافي من النوم لتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد ومشاكل تقلبات الطقس، فالنوم الجيد يعمل على تقوية الجهاز المناعي، ومحاربة العدوى.