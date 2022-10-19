7 آثار ضارة لا يمكن توقعها لمن تخطى وجبة الإفطار 

بيروت - نادين محمد - يعد الإفطار هو أهم وجبة في اليوم لسبب وجيه. أنتِ تكسرين الصيام الذي مر به جسمك طوال الليل وتغذّيه بالعناصر الغذائية الأساسية لبدء يومك. بينما يستمتع البعض بوجبة إفطار شهية في الصباح، قد يتخطى البعض وجبة الإفطار بسبب الاستيقاظ متأخرًا. إليك تأثيرات لتخطي وجبة الإفطار ولماذا تضر أكثر مما تنفع.

1. مخاطر على القلب

وفقًا لدراسة نُشرت في JAMA ، فإن الرجال الذين يتخطون وجبة الإفطار لديهم فرص أكثر بنسبة 27٪ للإصابة بنوبة قلبية مقارنة بمن يتناولون وجبة الإفطار.

2. خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

أجرت كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد دراسة تهدف إلى إيجاد علاقة بين عادات الأكل والصحة. وفقًا للنتيجة، فإن النساء اللائي اعتدن على تجنب وجبة الإفطار كن أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2، مقارنة بالنساء اللائي تناولن وجبة الإفطار اليومية.

إذا كنت تتبعين نظامًا لخسارة الوزن ولديك عادة تخطي وجبة الإفطار، فكري في الأمر مرة أخرى الآن. وفقًا للدراسات التي أجريت على الآثار السلبية لعدم تناول وجبة الإفطار، فإن الأشخاص الذين يفوتون وجبة الصباح لديهم فرص أكبر في اكتساب الوزن .

4. الحالة المزاجية ومستويات الطاقة

تجنب وجبة الإفطار يمكن أن يكون له آثار سلبية على الطاقة والمزاج. أجرى فريق البحث البريطاني دراسة على 144 شخصًا سليمًا خضعوا للصيام طوال الليل.

5. خطر الإصابة بالسرطان

يمكن أن يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى الإفراط في تناول الطعام أثناء النهار. وهذا بدوره يمهد الطريق لزيادة انتشار السمنة.

نقص السكر في الدم هو المصطلح الطبي المستخدم للإشارة إلى انخفاض مستويات السكر في الدم. يؤدي تخطي الوجبات إلى حدوث انخفاض كبير في مستويات السكر، مما يؤدي بدوره إلى إطلاق الهرمونات التي يمكن أن تعوض مستويات الجلوكوز المنخفضة.

أحد الآثار الجانبية الرئيسية لتخطي نتائج الإفطار هو تساقط الشعر. نعم، يمكن أن تؤثر الوجبة التي تحتوي على مستويات منخفضة بشكل خطير من البروتين على مستويات الكيراتين، مما يمنع نمو الشعر ويسبب تساقط الشعر. الإفطار هو الوجبة الأساسية في أي يوم وله دور رئيسي في تعزيز نمو بصيلات الشعر.

المصدر : موقع stylecraze

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