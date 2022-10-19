شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أمراض قلب بجامعة فلوريدا يقدم نصائح مهمة للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محفوظ الشهاوى أستاذ أمراض القلب بجامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، رئيس الجمعية الدولية لطب القلب الوقائى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن هناك عدة أسباب للإصابة بأمراض القلب بخلاف الجينات، هى مرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، وعدم ممارسة الرياضة، والتدخين، والاكتئاب، والسمنة، مؤكدا أن هذه الأسباب من أهم العوامل التى تسبب امراض القلب، مشددا أن الوقاية خير من العلاج.



خبراء امراض القلب من امريكا ومصر

وقال وجدنا إن أصحاب الوزن الزائد يعانون من أمراض القلب، موضحا أن الكشف المبكر والعلاج مبكرا يساعد فى الشفاء التام، وعدم حدوث مضاعفات على القلب، مشيرا إلى أن أهم العوامل التي تحمى من أمراض القلب، هو الاهتمام بالرياضة والأكل الصحى، موضحا أنه منذ عام 1960 حتى الآن زادت معدلات الإصابة بأمراض القلب بنسة 25%.

وأوضح أن هناك عدة أسباب حال اجتماعها تسبب الإصابة بأمراض القلب، مشيرا إلى أنه لا بد من وضع الناس الذين يعانون من السمنة على نظام دايت، موضحا أنه لا بد من تقليل الملح حيث إنه للوقاية من ضغط الدم يجب ألا نتناول سوى 2 جرام من الملح يوميا فقط، لذلك يجب أن يتم عمل فحص روتيى لمعرفة مدى الإصابة بأمراض القلب والوعى العام، موضحا أن الطبيب يجب عليه أن يكون مصدر ثقة، وللوقاية من أمراض القلب يجب ممارسة الرياضة، وتناول الأكل الصحى ومنع الإصابة بالاكتئاب، حيث إن الاكتئاب يسبب في زيادة افراز هرمون الادرنالين الذي يؤدى لأمراض القلب.

وينصح المصريين قائلا: إن الوقاية خير من العلاج، فيجب ضبط السكر وضغط الدم والكوليسترول ومنع التدخين، بالإضافة إلى تناول دواء ضغط الدم او دواء السكر بانتظام للمرضى الذين يعانون من الضغط أو السكر.

البروفوسيرة نانيت وينجر على الشمال

حضر المؤتمر البروفوسيرة نانيت وينجر أم أطباء القلب فى أمريكا، ومتبنية نائب رئيس الجمعية الدولية لطب القلب، أستاذة القلب بجامعة ايموري.

جاء ذلك خلال مؤتمر الجمعية الدولية لطب القلب الوقائى، والذى يعقد حاليا بالقاهرة، حيث يزور مصر وفد مجلس إدارة الجمعية الدولية لطب القلب الوقائى بفلوريدا، والمجلس العالمي للقلب بسويسرا، برئاسة العالم المصرى البروفيسور محفوظ الشهاوى أستاذ القلب بجامعة فلوريدا، وبالتعاون مع علماء القلب المصريين فى مجال البحث العلمى لأمراض القلب.