شكرا لقرائتكم خبر عن من علاج الصداع إلى شفاء الجروح.. 10 فوائد صحية للقرنفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر القرنفل برائحته القوية ونكهته الحارة، فهو أكثر بكثير من مجرد توابل لذيذة لأنه يمتلك خصائص مضادة للميكروبات معروفة بقدرتها على شفاء الجسم بعدة طرق، تم استخدام القرنفل لأكثر من ألف عام في الطب الهندي القديم لعلاج العديد من الأمراض الشائعة، وإليك قائمة بعشر خصائص علاجية لا تصدق، وفقا لما نشره موقع "onegreenplanet".

1. تخفيف الصداع

يمتلك القرنفل بشكل طبيعي خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن استخدامها بفاعلية كبيرة لعلاج الصداع، جرب خلط القرنفل المطحون بزيت جوز الهند وقليل من ملح البحر، وقم بالتدليك برفق فى صدغيك.

2. تقوية جهاز المناعة

ثبت أن الأوجينول، مركب طبيعي موجود في القرنفل، يحارب الكائنات الحية الضارة داخل الجسم، ما يساعد على مكافحة الفيروسات والبكتيريا الخطيرة، ما يعني أن القرنفل ناجح جدًا في تقوية جهاز المناعة، خاصة خلال موسم البرد والأنفلونزا.

3. يساعد على الهضم

يمكن أن يساعد القرنفل في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وعسر الهضم والارتجاع الحمضي لأنها تساعد في تحفيز أحماض المعدة التي تهضم الطعام.

4. حماية الكبد

بفضل احتوائه على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، فإن استهلاك القرنفل يعمل على العجائب في حماية الكبد من الجذور الحرة، لأن الجذور الحرة يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا وتؤدي إلى العديد من الأمراض، مثل أمراض الكبد ، فإن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يمكن أن تساعد في إبطال الضرر الخلوي.

5. الوقاية من أمراض اللثة

يمكن أن يساعد القرنفل في التحكم في نمو مسببات الأمراض الفموية التي تؤدي إلى أمراض اللثة مثل التهاب اللثة والتهاب دواعم الأسنان، فضلاً عن تخفيف آلام الأسنان بسبب خصائصها المضادة للالتهابات.

6. تعزيز قوة العظام

يعتبر القرنفل مصدرًا رائعًا للمنجنيز، وهو معدن أساسي في تعزيز صحة العظام، توفر ملعقة صغيرة واحدة من القرنفل المطحون 55-70% من الكمية اليومية الموصى بها من المنجنيز، يمكن أن يساعد تلبية متطلباتك اليومية من المنجنيز في الوقاية من أمراض العظام مثل هشاشة العظام.

7. المساعدة فى إدارة مرض السكرى

يحتوى القرنفل على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة، والتى ثبت أنها فعالة جدًا فى خفض مستويات السكر فى الدم، خاصةً إذا تم تناولها بانتظام، قد تعمل مادة البوليفينول أيضًا على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لأنها تبطئ معدل امتصاص السكر مع زيادة حساسية الأنسولين.

8. علاج حب الشباب

نظرًا لخصائص الأوجينول المضادة للبكتيريا والفطريات الموجودة في القرنفل، فقد ثبت أنه يساعد في علاج حب الشباب من خلال محاربة الالتهاب وتدمير البكتيريا الضارة الموجودة على الجلد.

9. تخفيف التوتر

لقد ثبت أن القرنفل يحفز العقل بنجاح مع تحسين وظائف المخ وتقليل الإرهاق العقلي، ما يساعد على تقليل القلق والاكتئاب بشكل كبير.

10. شفاء الجروح

تستخدم المجتمعات الهندية والصينية القرنفل منذ قرون لعلاج الجروح ومكافحة العدوى بسبب خصائصها الشديدة والمطهرة والمضادة للفطريات، وتعمل مستخلصات القرنفل بشكل جيد في مكافحة العدوى حتى أنها يمكن أن تمنع انتشار مسببات الأمراض البشرية.