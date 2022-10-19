بيروت - نادين محمد - عادة ما نبحث عن حلول مختلفة لتخسيس الوزن، وأحياناً تكون الرغبة في حرق الدهون بسرعة هي المطلب الأول، من أجل الحفاظ على صحتنا، أو للظهور بشكل أكثر رشاقة بمناسبة قريبة.

ولهذا نحاول أن نساعدكِ في "الجميلة" بـ 3 خطوات فقط لفقدان الوزن بسرعة.

تتمثل إحدى طرق المساعدة في إنقاص الوزن بسرعة في تقليل السكريات والنشويات أو الكربوهيدرات، ويمكن أن يكون ذلك من خلال اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات أو عن طريق تقليل الكربوهيدرات المكررة واستبدالها بالحبوب الكاملة.

وعندما تفعلين ذلك، تنخفض مستويات الجوع لديكِ، وينتهي بك الأمر عمومًا بتناول سعرات حرارية أقل، وتباعاً سيستخدم الجسم الدهون المخزنة لحرقها والحصول على الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات.

وإذا اخترتِ تناول المزيد من الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة إلى جانب نقص السعرات الحرارية، فستستفيدي من الألياف العالية وهضمها بشكل أبطأ، وهذا يجعلكِ تشعرين بالشبع لمدة أطول.



تناول البروتين والدهون والخضروات

من أجل تحقيق التوازن في نظامكِ الغذائي، من المهم أن يحتوي طبقكِ على أطعمة متنوعة تشمل:

مصدر بروتين

مصدر الدهون

خضروات

جزء صغير من الكربوهيدرات المعقدة، مثل الحبوب الكاملة



حركي جسدكِ

التمارين الرياضية ربما أنها ليست بأهمية تنظيم وجباتكِ، ولكنها تساعد على إنقاص الوزن بسرعة أكبر، تحديداً رفع الأثقال، التي تمنع عملية الأيض من التباطؤ، إذ تعتبر تلك من أحد الآثار الجانبية الشائعة لفقدان الوزن.

ويمكنكِ تجربة تمارين القوة ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع، وإذا كنت جديدة في رفع الأثقال، فقد يكون المدرب قادرًا على مساعدتكِ في البدء، وتأكدي من أن طبيبكِ على علم أيضًا بأي خطط تمارين جديدة.

وإذا لم يكن رفع الأثقال خيارًا مناسباً لكِ، فإن القيام ببعض تمارين القلب مثل المشي أو الركض أو الجري أو ركوب الدراجات أو السباحة مفيد جدًا لفقدان الوزن والصحة العامة.

المصدر: healthline

تابعي أيضاً: