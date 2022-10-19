شكرا لقرائتكم خبر عن ما السبب الأكثر احتمالا لحدوث تورم فى الرقبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشعر الكثيرون بالقلق عند وجود تورم أو كتلة فى رقبتك، لكنها جميعا لا تدعو للقلق، وأفضل طريقة للاطمئنان هو فحص العنق من قبل الطبيب، وفى هذا التقرير نتعرف على أسباب وجود كتلة على رقبتك ومتى تصبح خطيرة أو سرطانية، بحسب ما نشر موقع livehealthily.





ما هو السبب الأكثر احتمالا لحدوث تورم فى الرقبة؟العقدة الليمفاوية المنتفخة (تسمى أحيانًا الغدة الليمفاوية) تحت الذقن وخط الفك هي السبب الأكثر شيوعًا لكتلة الرقبة.

توجد الغدد الليمفاوية بشكل طبيعي في رقبتك، ولا يمكنك الشعور بها في معظم الأوقات، لكن إذا كنت تقاوم عدوى، مثل البرد أو التهاب الأذن أو التهاب اللوزتين أو الحمى الغدية، فيمكن أن تتضخم في الحجم بينما يحارب جسمك العدوى.

هذا أمر طبيعي ويجب أن ينخفض التورم بمجرد تحسن العدوى إذا لم ينخفض التورم، يجب عليك فحصه من قبل الطبيب.





أسباب أخرى لكتلة العنقيمكن أن يكون سبب تورم الرقبة العديد من الأشياء الأخرى، بما في ذلك:

- مشكلة فى الغدة اللعابية - قد تكون عدوى فى الغدة أو حصوات اللعاب.

- مشكلة فى الغدة الدرقية - قد يكون تورم الغدة (تضخم الغدة الدرقية) أو كيس الغدة الدرقية.

- مشكلة جلدية - قد تكون علامة على الجلد، حب شباب مع دمامل، خراج أو كيس مملوء بسائل.

- وعاء دموى - من الممكن أن يصبح الوعاء الدموي في الرقبة أكبر ، مما يتسبب في تكوين كتلة (تمدد الأوعية الدموية)





هل يجب فحص الورم من قبل الطبيب؟إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان يجب عليك مراجعة الطبيب بشأن تورم الرقبة، فأجب عن الأسئلة التالية:

- هل يبقى الورم فى نفس المكان عند الضغط عليه (تتحرك بعض الكتل حوله)؟

- هل بقى الورم أو زاد حجمه خلال أسابيع قليلة؟

- هل عانيت من الورم لأكثر من أسبوعين؟

إذا أجبت بـ "نعم" على أى من هذه الأسئلة، يجب أن يفحص الطبيب الورم.

والأهم من ذلك أن تستشير طبيبًا بشأن الورم إذا كنت قد عانيت من أي من الأعراض التالية:

فقدان الوزن دون محاولة

تعرق ليلي

صعوبة في التنفس

الشعور بالتعب طوال الوقت

صعوبة في البلع و / أو بحة في الصوت

كدمات غير مبررة

سعال الدم