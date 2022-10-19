شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى الكركديه.. بيظبط الضغط وبيقلل الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكركديه يتم استهلاكه بشكل شائع كالشاي، حيث يحتوى على تركيز عالٍ من الأنثوسيانين، وهى صبغة لها خصائص مضادة للأكسدة تمنح الكركديه لونها الأحمر الغامق، وله العديد من الفوائد الصحية، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".

خصائص مضادة للالتهابات

يشير اختصاصى التغذية المسجل Kelsey Lorencz إلى أن الأنثوسيانين مرتبط بالوقاية من السرطان والسكرى وله تأثيرات قوية مضادة للالتهابات، ووفقًا لمراجعة نُشرت عام 2017 في مجلة Food & Nutrition Research ، فإن الأنثوسيانين يقلل الالتهاب، والذى عندما يكون مزمنًا، يرتبط بتطور أمراض مثل السرطان، الأنثوسيانين هو عوامل محتملة مضادة لتولد الأوعية الجسم من تكوين أوعية دموية جديدة "تغذى" الخلايا السرطانية بالأكسجين.

يقلل مستويات الدهون فى الدم

تتكون دهون الدم بشكل أساسى من ثلاثة مكونات: كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة المعروف بالكوليسترول الضار، وكوليسترول البروتين الدهنى عالى الكثافة المعروف باسم الكوليسترول الجيد، والدهون الثلاثية التى يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، أشارت مراجعة أجريت عام 2018 حول الاستخدامات العلاجية للكركديه، نُشرت في مجلة Biomedicine & Pharmacotherapy ، إلى أن مستخلص الكركديه قد ثبت أنه يقلل LDL ومستويات الدهون الثلاثية دون التأثير على مستويات HDL، يمكن أن تؤثر تأثيرات الكركديه المحتملة على خفض نسبة الدهون في الدم بشكل إيجابي على مرض الكبد الدهني.

يخفض ضغط الدم

يؤدى ارتفاع ضغط الدم فى الشرايين لزيادة الضغط على قلبك ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، تم استخدام زهرة الكركديه لخفض ضغط الدم، أظهرت الأبحاث أن مستخلص الكركديه يمكن استخدامه لارتفاع ضغط الدم الخفيف إلى المتوسط.

يساعد فى سكر الدم

مرض السكرى هو مرض مزمن لا يستطيع الجسم فيه تنظيم نسبة السكر فى الدم، يعد مرض السكري من النوع 2 أكثر شيوعًا، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم المزمن إلى تلف الكلى والكبد والرؤية، من بين مشاكل صحية أخرى، وأظهرت الأبحاث المنشورة فى عام 2022 في علم الأدوية تأثيرًا مفيدًا لشاي الكركديه على نسبة السكر في الدم.