شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة أمراض جلدية: فيتامين سى يحافظ على البشرة مع تقدم العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين سى عنصر غذائى أساسى لا تنتجه أجسامنا بمفردها، لذلك يجب أن نحصل عليه من خلال الأطعمة التى نتناولها، مثل الفواكه والخضراوات، فى حين أنه يشتهر بدعم الصحة المناعية، إلا أن فوائد فيتامين سى للبشرة مهمة يجب ملاحظتها، خاصة مع تقدمك فى السن، وفقا للدكتورة ماكرين أليكسيادس طبيبة الأمراض الجلدية بحسب ما نشره موقع "eatingwell".

1. قد يساعد فى حماية البشرة من التلف

فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة فهو من المركبات التى تقلل أو تحيد الإجهاد التأكسدي الناجم عن تراكم الجذور الحرة، فهو مهم لصحة الجلد لأنه يتعرض لكمية مناسبة من الأشعة فوق البنفسجية من الشمس، ما يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

2. يلعب دورًا فى منع التجاعيد

لا يؤدى ضرر الجذور الحرة إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد فحسب، بل إنه مرتبط أيضًا بشيخوخة الجلد، مثل بقع الشمس والتجاعيد، وفقًا لعيادة كليفلاند.

تساهم الأشعة فوق البنفسجية فى إنتاج الجذور الحرة فى الجلد، وهي محرك رئيسي للشيخوخة، وفقًا لمراجعة يناير 2020 في تقارير الأمراض الجلدية الحالية.

3. يساعد فى التئام الجروح

يدعم فيتامين سي البشرة من خلال المساعدة فى التئام الجروح، ويشارك فيتامين سى فى جميع مراحل التئام الجروح، وفقًا لبحث عام 2013 في المجلة البريطانية .

4. يدعم البشرة طوال الفصول

فيتامين سى ليس مهمًا فقط خلال موسم البرد والأنفلونزا، بل يدعم صحة الجلد على مدار العام، في المواسم الأكثر دفئًا قد يحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس ويهدئ حروق الشمس، في الأشهر الباردة، ويمكن أن يوفر الترطيب ويفتح بشرتك.

أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين سى وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية :

جوافة

فاكهة الكيوي

الفلفل الأحمر

فراولة

البرتقال

بابايا

بروكلي

طماطم

البازلاء

كرنب