تجربتي في نحت الخصر 

بيروت - نادين محمد -

نحت الخصر كان بالنسبة لي هاجساً ككل سيدة تهتم بجمال ورشاقة قوامها. ولأن الوسائل التجميلية ذات كلفة عالية لا تتحملها ميزانيتي، فضلت اللجوء إلى أخرى وإن تتطلبت مني مجهوداً أكثر، فالنتيجة تستحق أي عناء. خلاصة تجربتي مع نحت الخصر نظام غذائي، بعض التمارين، ووصفات، سواء مشروبات تساعد على حرق الدهون، أو تلك التي تطبق موضعياً....

البداية مع:

نظام غذائي لنحت الخصر



بعد اللجوء إلى خبير تغذية، نصحني بالتالي:

• تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والخالية من الدهون، كالدجاج أو الديك الرومي، الأسماك، الفاصولياء، العدس، البيض ومشتقات الألبان على أن تكون قليلة الدسم من أجل تسريع عملية الهضم.

• تناول الأطعمة الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة، مثل اللوز، الأفوكادو، الفول السوداني والمكسرات المختلفة التي تساعد على تطهير الجسم من الدهون المترسبة والكوليسترول الضار.

• إدراج الشوفان في وجبة الفطور، لأنه يساعد على حرق الدهون، من خلال قدرته على تحفيز عملية الأيض في الجيم، وبالتالي يساعد على نحت الخصر.

• خل التفاح كان بمثابة الكنز الطبيعي الخفي لتجربتي في نحت الخصر، فجعلته رفيق أطباقي اليومية أو من خلال إضافة ملعقة منه إلى كوب من الماء، لأنه يساعد على إذابة الدهون في منطقة الخصر.



• الإكثار من تناول الخضار والفواكه، في كل وجبة رئيسية بغية تسهيل وظيفة الأمعاء، خاصة منها التي تحتوي على نسب وفيرة من الماء، كالبطيخ والأناناس.

• تناول الحبوب الكاملة.

• الإكثار من شرب المياه على مدار اليوم لتطهير الجسم من السموم ولتجنب الإمساك.

• الامتناع كلياً عن شرب المياه الغازية، إذ إن كوباً واحدا منها في اليوم يزيد من نسبة الدهون في محيط الصدر، لاحتوائه على كمية كبيرة من السكر.

أما لجهة التمارين الرياضية التي في الحقيقة كنت أظنها الأصعب وتخوفت كثيراً من عدم قدرتي في المواظبة على ممارستها، كانت الأمتع.....



التمرين الأكثر مرحاً بالنسبة لي وإفادة، كان تمرين Hula Hoop، إضافة إلى تمرين يعرف بالـ Oxycaise، أمارسه يومياً لمدة ¼ ساعة. رتكز هذا التمرين على مبدأ التنفس العميق من خلال أخذ الشهيق وإطلاق الزفير، وتزداد فاعليته في زيادة كمية الأوكسجين الواصل إلى الدهون، ما يساعد على إذابة الشحوم في منطقتي الخصر والأرداف.

إلى هذين التمرينين، قمت بممارسة ما يعرف بتمرين الانحناء الجانبي Side Plank Lift لنحت الخصر، وذلك من خلال الاستلقاء جانبياً على الأرض وتثبيت الجسم بيد واحدة حتى الكوع، مع جعل الصدر والفخذين مستقيمين قدر الإمكان وبعيدين عن الأرض بوضعية جانبية. بعد ذلك، أقوم بإنزال الفخذين للأسفل مع مراعاة وجود مسافة بين الرأس والكتفين، ثم رفعهما للأعلى.

أكرر هذا التمرين 15 مرة لكل جانب.



الديتوكس كان رفيق يومي في رحلتي مع نحت الخصر، إذ يعتمد على مكونات غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على حرق دهون الجسم والتخلص من الكوليسترول في الدم، ما يساعد على تطهيره من السموم، تنقية الدم وتحسين وظائف أعضاء الجسم بشكل عام، هذا إضافة إلى أنه يمد الجسم بالطاقة والنشاط.

مكونات كثيرة يمكن من خلالها صنع ديتوكس لذيذ ومفيد في آن لنحت الخصر، كما يمكن التنويع فيها منعاً للملل، كديتوكس شرائح الزنجبيل مع عودين من القرفة، بضع وريقات من الغار، والنعناع الطازج.

توضع في ½ ليتر من الماء في البراد ويتم تناول كوبين منه في اليوم، صباحاً ومساءً.

أو يمكن إعداد سموثي رائع من شرائح الكريب فروت وأوراق النعناع. توضع في وعاء زجاجي، ثم تغمر بالماء لمدة 3 ساعات تقريباً. يحفظ في البراد ويتم تناوله بالكمية المرغوب بها.

وصفات موضعية لنحت الخصر



إلى جميع ما سبق، الخلطات الطبيعية التي تطبق موضعياً، ساهمت إلى حد كبير في تجربتي لنحت الخصر، والزنجبيل كان بطلها، فهو كما يعرف عنه أنه مكون يدخل في تركيبة الكثير من مستحضرات التجميل، خاصة منها كريمات التنحيف.

توضع كميات متساوية من الزنجبيل المبشور، خل التفاح، وماء الورد في وعاء على نار هادئة، مع التقليب المستمر للحصول على مزيج ذي قوام يشبه الكريم.

يوزع على الخصر، ثم يلف بإحكام بكيس من النايلون أو الـ Cling Film.

كنت أشعر بالقليل من الوخز أو الحريق، ولكن هذا لا يدعو للقلق، لأنه دليل على فائدة الزنجبيل في تذويب الدهون في منطقة الخصر.

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