شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق للتعامل مع حساسية الخريف أبرزها تجنب بعض المأكولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نستعرض فى هذا التقرير وفقا لما نشر على موقع thehealthy أبرز وأهم النصائح والطرق للتعامل مع حساسية الخريف، وفقا لما أشارت إليه الدكتورة أندريا بيرك، طبيبة أمراض حساسية والمناعة في مدينة نيويورك.

وتقول الدكتورة بيرك إن النباتات تخرج حبوب اللقاح الخاصة بها فى أوقات مختلفة على مدار العام، ففصل الربيع يعد الوقت الذي يتم فيه تلقيح معظم الأشجار، وفي أواخر الصيف والخريف يتم تلقيح الأعشاب والحشائش، وتعتمد هذه النباتات على الرياح لتفريق حبوب اللقاح الخاصة بها، لذا نجد أن الأيام شديدة الجفاف والرياح يعاني الأشخاص المصابون بالحساسية أكثر من غيرهم بأعراضها.

لذا قدمت الدكتور أبرز النصائح لإدارة الحساسية خلال فصل الخريف، ومنها:

- اغلق النوافذ

يمكن أن يكون الهواء الداخل من النوافذ يجعلك على اتصال مباشر بحبوب اللقاح في الهواء التي تسبب لك الانزعاج، لذا تجنب هذا الأمر بأغلاق النوافذ.

- ابق داخل المنزل عند انخفاض الحرارة ونشاط الرياح

يقول الدكتور بورك إن الحل السهل لإدارة حساسية الخريف هو تجنب الخروج حال نشوب الرياح، لتجنب التعامل مع حبوب اللقاح، وبالتالي تتعرض للإصابة بالحساسية الشديدة.

- أخلع ملابسك فور الرجوع للمنزل

قد تتراكم حبوب اللقاح على ملابسك وعلى شعرك عند الخروج، لذا عليك فور الرجوع التخلص من هذا الأمر عن طريق تغيير الملابس والاستحمام، والهدف هو القضاء علي أي رواسب.

- امسح فراء حيوانك الأليف

يمكن أن يكون شعر الحيوانات الأليفة ووبرها مسببين لحساسية الخريف، ولذا يوصي الدكتور بيرك بمسح فراء حيوانك الأليف قبل دخوله للمنزل.

- تجنب تناول بعض الأطعمة

بعض مرضى حساسية الخريف يعانون من الكحة عند تناولهم للبطيخ، أو الجزر، وعند الكشف عن السبب اكتشف أن هذا الأمر يطلق عليه متلازمة الحساسية الفموية، وتحدث نتيحة للبروتينات الموجودة في هذه الأطعمة والتي تشبه البروتينات الموجودة في حبوب اللقاح.